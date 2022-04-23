Ankara Valisi Vasip Şahin Bey’e çağrı

Sincan’ın Yeniçimşit ve Osmaniye mahallelerinde bir kısım vatandaşın başı “kamulaştırma” ile dertte.

Vatandaş için kamulaştırma genelde “talih kuşu” olmuştur. Şuana kadarki göstergelere bakılırsa, Sincan’da ise tam tersi bir durum sözkonusu.

Olay şu:

Valilik, Sincan’ın Osmaniye ile Yeniçimşit mahallelerinde bazı taşınmazları, yani arazileri Sincan OSB (ASO 1. OSB) adına kamulaştırıyor.

Vatandaştan alıp, Sincan OSB’ye yani işadamlarına veriyor.

Ama ne vermek!

Bir kere vatandaş buna mecbur; kaçış yok.

Devlet öyle diyor; “kamulaştırma kararı almışsam uyacaksın.”

Millet olarak devlet karşısında boynumuz kıldan incedir.

Devletimiz öyle mi diyor, tamam öyle olsun ama malın değeri de verilsin, öyle değil mi?

Yukarıdaki “talih kuşu” benzetmesini, kamulaştırmalarda genelde değerinin de üzerinde verildiği için yapmıştım.

Ama dediğim gibi Sincan’da işler böyle yürümüyor. Vatandaş acayip eziliyor. Oysa orta ve dar gelirli insanlardan oluşan hak sahiplerinin çoğu, bu arazileri zamanında, imar geçer de bir şeyler düşerse diye almış buraları.

Kamulaştırma devletin kendisi için değil de, işadamları için yapıldığından mıdır nedir bilemiyorum, vatandaşın malı çok komik fiyatlara elinden alınıyor, sanayicilere veriliyor.

Komik fiyatları öyle laf olsun diye söylemiyorum: Devletin her yıl kendisinin belirlediği ve Resmi Gazete’de yayınlanan Birim Maliyet Tebliği var ya, fiyatlar bunların bile altında.

Hak sahibi vatandaşlar, arazilerine, bağ bahçelerine biçilen değerlere isyan ediyor.

Vatandaştan çıkıp, Sincan OSB’ye yani işadamlarına geçince o arazilerin değeri bir günde katbekat artacak; yüzbinler, milyonlar olacak…

Bu gerçek hiçe sayıldığı gibi mevcut rayiçlerin, emsallerin de altında değer tespiti yapıldığını söyleyen hak sahipleri, özellikle Valiliğe tepkili.

Sözkonusu taşınmazların Sincan merkeze mesafesi 4 kilometre. İmar, yapılaşma diplerine kadar gelmiş. Normalde buralardan birkaç yıla imar geçer, hak sahipleri hisseleri oranında daireler alırlar, zararları olmaz.

Ancak Çevre ve Sanayi bakanlıkları buraların işadamları adına kamulaştırılmasına karar verdikten sonra, OSB Yönetimi, hak sahiplerini ayaklarına çağırıp arazilerinin metre karesine 90 lira, 95 lira fiyat teklif ediyor.

“Eğleniyor musunuz bizimle” diyerek, kabul etmiyorlar haliyle. Ondan sonra Valilik giriyor devreye. Valilik hak sahipleri aleyhinde dava açıyor. Davalar Batı Adliyesi’nde görülmeye devam ediyor.

Mahkemeye emsal üstüne emsal sunuyorlar, “Buralarda bu fiyatlara taşınmaz alınmaz” diye feryat figan ediyorlar. “Tamam malımızı elimizden alıp, işadamlarına vereceksiniz, bunun kararını almışsınız, bari malımızın değerini verin” diyorlar ama nafile.

Seslerini duyan yok.

Mahkemeden kararlar çıkmaya başlamış.

Bilirkişi raporları ile bu 90 TL’ler birazcık olsun artmış ama sonuç itibariyle rayicin, gerçek değerlerinin çok çok altında kalıyor.

Örneğin vatandaşın 500 metre hissesi var, kamulaştırma ile bu 40-50 bin TL gibi komik rakamlara elinden alınıyor. Bu parayla o vatandaş kamulaştırma dışındaki o bölgelerden yer almaya kalksa, değil yarısı 100 metre bile alamaz.

Kamulaştırma mağduru yüzlerce hak sahibinin tek ümidi Ankara Valisi Vasip Şahin Beyefendi.

“Süreçten haberdar olsa, kesin müdahale eder, bu haksızlığa, gaspa göz yummaz” diyorlar.

Valiliğin yürüttüğü kamulaştırma sürecini Vali Bey’in böyle bilmiyor olabileceğini düşünüyorlar.

Haklılar, Vali Vasip Şahin her hak sahibinin hakkını fazlasıyla aldığını sanıyor olabilir. Ama işte yukarıda özetle anlatmaya çalıştık, asla öyle değil. Aksine millet isyanlarda ve bu isyanı devlete, yöneticilere.

Bu noktada Vali Vasip Şahin beye şöyle sesleniyorlar:

“Sayın Valimiz, resmen malımız gasp ediliyor, göstermelik bedellere! İsyan ediyoruz, devletimize, yöneticilerimize acayip öfkeliyiz, son derece kahırlıyız. Devletin gücü hep garibana mı yetiyor. Hak sahipleri perişan ediliyor, devletine, yöneticilerine küstürülüyor. Allah rızası için buna engel olun. Gelip buraları yerinde bir görün, o zaman anlarsınız biçilen değerlerin komikliğini, olayın kamulaştırma değil, garibandan alıp zengine vermek olduğunu…”

Feryatları böyle.

Vali Bey, seslerini duyar, konuyla ilgilenir mi, bunu zaman gösterecek.

Bir gelişme olursa onu da aktarırız inşallah.

Kalın sağlıcakla.