ANODER Başkanı Kalkan: “Ankara’mıza güvenli alışverişin adresini sağlayacağız”

Ankara Oto Galericileri Derneği Başkanı İlkay Kalkan araç piyasasında yaşanan durgunluktan bahsederek galerici esnafının ortaklaşa kurduğu Otokent Ankara’nın güvenli alışverişin adresi olacağını vurguladı.

Ankara Oto Galericileri Derneği ( ANODER) Başkanı İlkay Kalkan galerici esnafının çabaları ile yapılmakta olan Otokent Ankara ve OTONOMİ araç AVM’lerini anlattı. Araç alım satımında iki merkezin güvenli adres olduğunu dile getiren Kalkan son zamanlarda araç piyasasında yaşanan durgunluğun sebeplerine de değindi. Kalkan, “Araç alım ve satımda son üç aydır durağanlık yaşanıyor. Bu durumun birçok nedeni var. Son alınan araç satış kararları da bizim için iyi olmadı. Galerici esnafını günah keçisi ilan edildi. Galericiler olarak bizim aramızda bir birlik ve beraberlik olmalı bu birliği Otokent Ankara ve OTONOMİ projeleri ile sağlayıp Ankaralı vatandaşlarımıza güvenli alışverişin adresini ortaya koyacağız” dedi.

Araç alım ve satımda son üç aydır durağanlık yaşanıyor diyerek söze başlayan ANODER Başkanı İlkay Kalkan piyasadaki düşüşün sebeplerini şöyle açıkladı; “İnsanlar beklenti içinde fiyatlarda düşüş olur mu? Satacak olan aracını satmıyor alacak olan beklemede kalıyor. Sonra araç kredileri değişmesi önceden araç alırken bankalar yüzde 70 kredi veriyordu. Şimdi araç fiyatının yüzde 30 unu veriyor. Bu durumun gerekçesi kredi kullanıp araba alanların fiyatları yükselttiğini iddia ederek satılan mala olan talebi azaltmak istiyorlar. Bir diğer etken ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından sonra insanlar beklenti içine girdi. ÖTV sıfırlama gibi vaatler verildiği için insanlar sıfır araç alma beklentisine girdi” dedi.

“GÜNAH KEÇİSİ OLDUK”

Son alınan kararlarla galericileri günah keçisi ilan edildiğini dile getiren Kalkan; “Şuanda sadece araç piyasasında değil bütün piyasalarda durgunluk başladı. Şuan malını satmak isteyen de satamıyor. Son alınan araç satış kararları da bizim için iyi olmadı. Galerici esnafını günah keçisi ilan edildi. Bir karar alınması gerekiyordu. İvedi bir karar aldılar. Vatandaşı 2022 model bir araç aldığında 6 ay tamamlanmadan ya da belirli kilometreyi tamamlamadıysa bize aracını satamıyor. Ama araç sahipleri kendileri satabiliyor. Bu işin ticaretini yapanlar. Bir nevi cezalandırıldı. Şahıslara ve şirketlere hiçbir engel yok onlar alıp satabiliyorlar. Ama bu işin vergisini ödeyen personel ve birçok gideri olan ticaretini yapan galericiler olarak biz satış yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MESLEKTE BİRLİK VE BERABERLİK ŞART”

Meslekte birlik ve beraberliğin altını çizen Kalkan, “Bizim galericiler olarak zayıflamamamızın bir sebebi de kurumsallaşıp birleşemedik. Büyük balık küçük balığı yutuyor. Bizim aramızda bir birlik ve beraberlik olmalı. Her meslek kendi işini yapmalı ortaya çıkan aşırı talep ve fiyatların yükselmesinden dolayı galerilere ceza kesiliyor. Bununda sebebi gücümüzün olmaması aramızda birlik beraberliğimizin olmaması gücü olan parası birlik ve beraberliği olan kendilerini kurtardı. Bu piyasada bir suçlu lazımdı onun faturası da galericilere kesildi. Biz istiyoruz ki yeterlilik belgesi olmayan kişiler bizim işimizi yapamasın şuan belgesi olmayan al satıcılar bu işi yapıyor. Belgesi olanlar bir anlamda cezalandırıldı. Alınan kararların sebebi kayıt dışı ekonomiyi engellemek ve piyasaları düzenlemekti. Bu kararlar alınırken bizim günah keçisi gösterilip ekmeğimizle oynanması hoş olmadı” şeklinde konuştu.



KAYIT DIŞI EKONOMİYE DİKKAT

Vatandaşlara her zaman güvenilir adreslerden alışveriş yapmasını öneren Kalkan; “Biz vergisini veren istihdam ortaya koyan ticaret insanıyız. Biz her zaman müşterilerimize şunu dedik. Yeri yurdu belli olan güven veren esnaflardan alışveriş yapın. OTONOMİ açılıyor. Orda 650 esnaf güven içinde ticaretini yapacak. Orda müşteri araba aldığı zaman problem yaşamayacak. Otokent Ankara olarak orda 350 tane esnaf olacak orası güvenli alışverişin adresi olarak müşterilerimiz bir sorun yaşamayacak. Dernekler olarak hiçbir yere üye olmayan galeriler var. Bu esnafla alakalı şikâyetler gelir biz bir yaptırım uygulayamıyoruz. Bununla ilgili bizlerde dernek kaydı olmadan bu işin yapılmasını istemiyoruz. Bu işi kayıtlı yapan galericiler ile al satçılar arasında bir fark olsun biz her gerekliliği yaparken onlar kayıt dışı ekonomi ortaya koyuyor” ifadeleri ile kayıt dışı ekonomiye dikkat çekti.



OTOKENT’TEN HERKES MEMNUN OLACAK

Ankara Oto Galericileri Derneği ( ANODER) Başkanı İlkay Kalkan son derece teknolojik ve günün koşullarına uygun yapılan iki merkezin olanaklarına dikkat çekerek konuşmasını bitirdi. Kalkan, “OTONOMİ projemiz ve OTOKENT Ankara teknolojik ve günümüze uygun yapısı ile alıcı ve satıcıların bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir proje burada hem alıcı hem satıcı memnun olacak. Ankara’nın ilk oto AVM’si OTONOMİ oldu. İkinci Otokent Ankara oldu. Bu iki AVM Ankara’mızın güvenli otomobil ticaret merkezi oldu. Önemli olan orayı güvenli bir alışveriş merkezi yapmak bunu da başaracağız. Biz bu projelerle galerici esnafının üstündeki kötü algıyı kaldıracağız. Ankara’mıza güvenli alışverişin adresini sağlayacağız. Orda noterler kafeler araç yıkama tesisleri olacak müşterimiz araba hakkında ne ararsa bu iki tesiste bulacak. Biz tek ses olarak galericiler arasındaki birlik ve beraberliği sağlayarak müşterilerimize güvenli alışverişin adresini sunacağız” dedi.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA