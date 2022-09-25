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Doç. Dr. Tok, “Grip, koruyuculuğu ve tedavisi mümkün olan bir hastalıktır”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, sonbaharın gelmesiyle gün yüzüne çıkan grip hastalığının önüne aşı ile geçilebileceğini söyledi. Tok, “Sadece risk gurubumu aşılanmalı dersek hayır her vatandaşın aşılanmasında fayda var” dedi.
Doç. Dr. Tok, “Grip, koruyuculuğu ve tedavisi mümkün olan bir hastalıktır”

Yaşadığımız Kovid-19 salgını enfeksiyon hastalıklarından korunmanın önemini bir kez daha göz önüne getirdi. Sonbaharın gelmesi ve havaların ani soğumasıyla halk arasında görülen grip virüsü ve gripten korunma yollarını Liv Hosbitol Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ile konuştuk. Uzman Doktor Tok özellikle risk gruplarının gripten korunması için aşı olmalarını tavsiye ederek aşı olması gereken risk gruplarını olmaması gereken vakaları ve yapılan aşıların toplum ve halk sağlığına katkılarını anlattı. 

cocuk-ates-1_c9088.jpgAŞI İLE AĞIR VAKALARIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR 

Doç. Dr. Tok, salgın sürecinde toplumun tamamına yakınının maske taktığı için gripten de korunduğunu belirterek, solunum yolları enfeksiyonlarına maruz kalınmadığı için vücudun nadasa bırakıldığını dile getirdi. Tok, “Birden tekrardan girip virüsüne maruz kalındığında daha ağır vakalarla karşı karşıya kaldık. Bu sebepten hastalara girip aşısı yapılmalı ve bu virüsle vücut tanıştırılarak ağır bir hastalık yaşamasını önlemeliyiz” ifadelerini kullandı. 

“HER SENE YENİLENEN VİRÜS VE AŞI” 

Virüsün ve aşıların her sene kendini yenilediğine dikkat çeken Dr. Tok, Grip hastalığının risk gruplarında öldürücü olan bir hastalık olduğunu vurguladı. Tok, “Koruyuculuğu ve tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Çünkü aşısı vardır. Aşısı her yıl yenilenir. O yıl gözlenen virüsler dikkate alınarak bir sonraki yılın aşısının temeli atılır. Dünya Sağlık Örgütü o yılın virüslerini alır firmalara bildirir ve gelecek yılın aşısı hazırlanır. Çünkü bir önceki yıl gözlemlenen virüsler değişse bile aşının koruyuculuğu devam eder. Her yıl değişen bir virüs olduğuna göre her yıl aşı yaptırmamız gerekir” şeklinde konuştu.

1749927.jpg  AŞIYI KİMLER YAPTIRMALI? 

Aşılamada risk gruplarının öncelikli olduğunu belirten Tok, bu grupların solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğinde hayati risk taşıdığının altını çizdi. Tok, “Bağışıklık problemi olan hastalar, kanser hastaları, kronik karaciğer, kalp, böbrek ve akciğer hastaları kesinlikle yaptırmalı. Bunun haricinde şeker hastaları aşırı kilolu Obez vatandaşlar ve 65 yaş üzeri hastalarımızın kesinlikle Grip aşısı yaptırmasında fayda var. Sadece risk gurubumu aşılanmalı dersek hayır aslında aşılanması zararlı ya da tavsiye edilmeyenlerin haricindeki her vatandaşın aşılanmasında fayda vardır” dedi.

 KİMLERE AŞI YAPILMAZ  

Tok, “Aşılama yapılmasında risk olan guruplar ise ilk üç ayındaki gebeler 6 aydan küçük bebekler, ciddi yumurta alerjisi olan vakalar, birde aşının içindeki yabancı maddelere alerjisi olan insanlar da aşı sakınca doğura bileceği için çok tavsiye etmiyoruz. Ama bu sayılan guruplar haricinde herkese Grip aşısının yapılması hem hasta sağlığını hem de toplum sağlığını korumada önem arz ediyor” sözleriyle aşı yapılmaması gereken grupları anlattı.

whatsapp-image-2022-09-25-at-09.59.42-(1).jpeg RİSK GRUPLARINA ÜCRETSİZ AŞI 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok grip aşısının önemini ve risk gruplarını anlatırken son olarak şu şekilde konuştu, “Risk gurubunda olan hastalarımız Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanıyor ve o vakalara ücretsiz Grip aşısı hakkı çıkıyor. Bu vakalar aile sağlık merkezlerine gidip aşılarını yazdırabilirler. Hak çıkmayan guruplar ise ücretli alınıp aşıyı yaptırırsa fayda sağlar. Grip aşısı önce sağlıkla ilgilidir ama iş dünyası kalabalık şirketler iş gücü ve maddi kayıp yaşamanın önüne geçmek adına personeline aşı hakkı verebilir. Biz sadece koronayı işleyerek gribi işleyerek tamamlamış olmayız saydığımız risk guruplarının zatürre aşılarını da tamamlamasında fayda var.” 

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-

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