  • BIST 1.924,48
  • Altın 792.68157
  • Dolar 13.534
  • Euro 15.2717
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -8 °C
»

Doğalgaz sayacı okunmadı ne yapmalıyım?

Okuma yapılmayan doğalgaz sayaçlar için Başkent doğalgaz internet üzerinden yapılabiliyor. Peki, Okunamayan doğalgaz tüketimim nasıl faturalandırırım? Cevabı haberimizde…
Doğalgaz sayacı okunmadı ne yapmalıyım?

Okuma yapılmayan doğalgaz sayaçları için Başkent Doğalgaz’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Peki, Okunmayan doğalgaz tüketimimi nasıl faturalandırırım? Doğalgaz sayacı okunmadı ne yapmalıyım? İşte cevabı…

baskentdogalgaz.jpg

 DOĞALGAZ SAYACI OKUNMADI! OKUNMAYAN DOĞLAGAZ TÜKETİMİ NASIL FATURALANDIRILIR? 

Çeşitli nedenlerden doğalgaz sayaçları okunamayan aboneleri BAŞKENT DOĞALGAZ’ın resmi internet sayfası üzerinden (https://www.baskentdogalgaz.com.tr/)  üzerinden kolaylıkla faturalandırılabiliyor.

Doğalgaz tüketimi faturalandırma işlem sırası şu şekilde;

Faturalandırma işlemini yapmak için ilk önce BAŞKENT DOĞALGAZ’ın resmi internet sayfasından ONLİNE işlemler seçeneğine tıklıyoruz.

baskentgaz-001.jpg

ONLİNE işlemlerden (fatura sorgulama veya alacak sorgulama) seçeneğini seçiyoruz.

Gelen sayfa üzerinden abonenin bilgilerini girip giriş yapıyoruz.

baskent-gaz.jpg

Giriş yaptığımız sayfa üzerinden (Bireysel Abone İşlemleri ----> Endeks Bildirim Talebi) seçeneklerini tıklıyoruz.

endeks-bildirim-secenek.jpg

Endeks Bildirim Talebi sayfasından (Ad – Soyad, Cep Telefonu ve Dönüş kanalı (SMS – E-Posta)) kısımlarını dolduruyoruz.

endeks-bildirim.jpg

Faturalandırma işleminin en önemli kısmı ise (+ Endeks (Max 20.0 MB)) seçeneği üzerinden doğalgaz sayacınızın net bir fotoğrafını yüklemek olacak. Doğalgaz tüketimi faturalandırma işlemlerinizi tamamladıktan sonra (Endeks Bildirimi Oluştur)’a tıklayıp bitirebilirsiniz.

 

İLGİLİ HABERLER

okunmayan-su-sayaci.jpg

Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 1 Ocak 2022 Doğalgaz zammı

baraj-doluluk.jpg

17 Ocak 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKÄ°

17 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅGazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hangi OSB’de Ne Zaman Kesinti Yapılacak?25 Ocak 2022 Salı 05:05
  • İlim, Kültür, Tarih, Edebiyat ve Sanatta Kabakçı Konağı25 Ocak 2022 Salı 04:04
  • Şifa kaynağı Cimcime Sultan ziyaretçilerini bekliyor25 Ocak 2022 Salı 03:03
  • Bir Salkım Üzüm25 Ocak 2022 Salı 02:02
  • Okunmayan su sayaçlarımı nasıl faturalandırırım?24 Ocak 2022 Pazartesi 14:26
  • Başkan Baki Demirbaş, yaban ve sokak hayvanlarını elleriyle besledi24 Ocak 2022 Pazartesi 05:05
  • İmamlar Yemek Tarifi Versin!24 Ocak 2022 Pazartesi 04:04
  • Valilik ile Büyükşehir, 'Evsizler' için çağrıda bulunuyor24 Ocak 2022 Pazartesi 03:03
  • Başkent’te kar seferbeliği24 Ocak 2022 Pazartesi 02:01
  • Karlı havaya rağmen Kırşehirliler salonu hınca hınç doldurdu24 Ocak 2022 Pazartesi 01:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti