Kahvenin bile yenildiğini bilmeyen ama üreten. Balığı sadece yakalayan panzarlaması sevk ve iradesi pazarı elinde olmayan sadece yokluğu açlığı çaresizliği kendine yıllarca reva görülen Afrikalı.
İslam dünyasında yürekleri parçalayan kardeş kavgaları yapılırken sömürülen insan yerine konmayan çırpınan çareler arayan İslam dünyası.
Orta Asya'dan çıktıktan sonra kıtalara yayılan insanlığı götüren Türkler. Anadolu'yu kazanıp yurt yaparak emanet eden Sultan Alparslan Gazi.
Dünya tek devlet olsa başkenti olacak İstanbul'u insanlığın hizmetine sunan karanlıkları kaldırıp yeni aydınlıkları getiren yeni çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han.
Torunları olmaktan gurur duyduğumuz Osmanlı medeniyetinin sanatın kutsal değerlerin saygı duyulduğu milyonlarca arazide insanlara hizmet eden büyük Osmanlı insanlık mimarları. Siz varken atalarımız huzurluydu, her dinden, her renkren insanlar huzurluydu. Kıtalar mehter sesiyle uyanır ezan sesiyle, şükreder, osmanlının mazlumlara uzanan şefkat elini hep yanlarında yalarlardı.
Şeytanları bile şaşırtan iç ve dış düşmanlar Osmanlının güneşini aydınlığını anlayamadı. Yıkıldıktan sonrada dizlerini dövmek işe yaramadı
Emperyalistler Osmanlı topraklarını masa başında param parça ettiler. En acımasız usüllerle sömürü ve zulümler her yerde başladı. Atalarımıza hayatı zindan ettiler.
Osmanlıyı yıkan yağmalayan emperyalistlere karşı yerli ve milli duruşumuzu koyacağımızı halde işkence gözyaşları arasında inkar fırtınası başladı. Atamız Osmanlıyı yıkan zulmeden emperyalist devletleri onların değerlerini yapısını örnek almamız için sıkıntılı bulutlu Müslümanları aydınları vatan sevenleri gazileri vesselam Osmanlı torunlarını derin bir arayış ve çaresizlik yokluk sıkıntılı günler başladı.
İhtilaller darbeler muhtıralar post modern darbeler vs. sıkıntılı ama hiç bitmeyen mücadele milletimizi bu günlere getirdi.
Seyrederken çözüm üreten ülke olduk. Bitti dedikleri zaman dirilişin zaman dirilişimiz ayağa kalkışımız mazlumlara ümit olmuştur.
2023 yaklaştıkça köyler kasabalar şehirler meydanlar ısınmaya başladı. Milletimiz Tv'lerden sanal dünyadan iletişim araçlarından sohbetlerden ne olacak nasıl olacak diye yapanların projelerini seyrediyor yaşıyor.
Halkımız bütün partilerden kendisi ve ülkemiz için projelerini merak ediyor heyecanla bekliyor.
Ortalığı geren, ayrıştıran düşmanca gergin ortamlar istemiyor. Huzur, huzur, huzur istiyor. Halkımız bizim isteklerimiz esas olsun ülkemize nereden gelirse gelsin zarar verilsin istemiyor.
Huzur istiyor. Huzur.
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