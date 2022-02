İhlas; iş, davranış ve ibadetleri gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak manasına gelen ihlas Kuranı Kerim’de Peygamberlerin başlıca nitelikleri arasında sayılmış ve ayetlerde ihlaslı kimselerden övgü ile söz edilmiştir. Sözlükte saf, katışıksız ve arı ve duru olmak gibi anlamları öne çıkan ihlas kavramı bazı ayetlerde muhlisine lehüddin yani dini yalnızca Allah’a has kılmak şeklinde ifade edilmiş ve bununla inancın kulluğun ve itaatin âlemlerin rabbi olan Allah’a özgü kılınması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu anlamı ile ihlas inançta samimi olmak yani kullukta Allah’a ortak koşmamaktır, çünkü her kim rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapmalı ve rabbine kullukta hiçbir şeyi ortak koşmamalıdır. Allah’a ortak koşularak yapılan ibadetin hiçbir faydası yoktur her namazda, her rekâtta okuduğumuz yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz. Bu ayette sadece Allah’a kulluk edilmesi gerektiğini beyan etmektedir. Cenabı Hak Resulüne sen dini yalnız Allah’a has kılarak ona kulluk et diyerek kendi ulûhiyetini ve Resulünün dilinden dinlediğimiz bir kudsi hadiste şöyle buyurulmaktadır: “Yüce Allah ben şirk konusunda kendisine ortak koşulanların en uzak ve yüce olanıyım, her kim bir amel işlerse işlerde benimle birlikte başkasını ona ortak ederse onun şirki ile baş başa bırakırım” buyurdu.

Din özü itibarı ile ihlas ve samimiyetten ibarettir, dolayısı ile samimiyetin olmadığı yerde dinden veya dindarlıktan söz edilemez. Peygamber Efendimiz ihlasın samimiyetten ibaret olduğunu din samimiyettir sözü ile ifade etmiş bununla neyi kastettiğini daha açık bir şekilde anlatması için kime karşı sorulduğunda ise samimiyetin Allah’a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. Üstelik çeşitli vesilelerle aldığı biatlerde kendisine bağlılık yemini edenlerden bütün Müslümanlara içtenlikle ve samimi davranmaya söz vermelerini istemiştir.

Sevgili Peygamber Efendimiz pek çok hadisi şerifinde ihlasın önemine işaret etmiş ve insanları ihlaslı ve samimi olmaya davet etmiştir. Bunun içinde öncelikle niyetin halis olması gerektiğini, amellerin ancak niyetlere göre değer kazanacağını bildirmiş, Müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyurarak niyetin önemine işaret etmiştir. İslam iyi niyet ve samimi tutuma verdiği önemden dolayı niyet etmesine rağmen mazereti sebebi ile yerine getirmediği amelin sevabından bile kişiyi mahrum bırakmamıştır. Sevgili Peygamber Efendimizin şu hadisi buna işaret etmektedir. Her kim şehit olmayı Allahtan samimiyetle isterse yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır. İhlas sahibi, samimi kimseler olabilmek dileği ile.