İslam’da Helal Kazanmak 

Hayat insanın geçimini temin etmek için mücadeleye mecbur bırakmaktadır. Her ne kadar rızkı veren Allah ise de onu elde etmek için çalışıp çabalamak insanoğluna düşmektedir. Dinimizde ahiret hayatını kazanma adına da olsa uzlete çekilmek münzevi bire hayat yaşamak dünyayı ve çalışmayı terk etmek kısacası ruhbanlık yoktur.

İslam’a göre emek helal kazanç ve alın teri mübarektir, mukaddestir. Müslüman bir taraftan dünyasını kazanmak diğer taraftan da ahireti için hazırlık yapmak durumundadır. Bizler yaptığımız işleri ve yapacağımız işleri hakkı ile yapmak zorundayız. Dinimizin emrettiği gibi helal yollarla çalışıp helal yollara ihtiyacımızı gidermeliyiz. Bizler ne yaparsak yapalım Allah’ın rızası için yapmalıyız. Hangi meslekte çalışırsak çalışalım hakkıyla ve helali ile yapalım. Biz Müslümanlar toplumda gelişen olayları normalmiş gibi görüyor, haramı helal sayar hale geldik. Aslında bu yaptığımız hassasiyet olmadan veya farkına varmadan yapıyoruz. Müslüman çalışkan, temiz ve güzel ahlaklı olmak zorunda eğer ki bir yola Allah’ın rızası ile çıkarsak işlerimiz her daim yolunda olacaktır.

Çalıştığımız kazandığımız helal kazançlar hayır yolunda yarıştırmalıyız. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyuruyor: “Bu dünya malı göz alıcıdır ve tatlıdır kim bu mala engin bir gönül ile ve göz dikmeksizin sahip olursa kendisi için malı bereketlenir, ama kimde hırs ve tamahla dolu bir kalp ile bu malı arzularsa tıpkı doymak bilmeyen obur bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür.”

Allah Resulünün belirlediği ölçü dünya malından uzaklaşmak değil malı dünyanın geçici bir güzelliği olarak görüp değerlendirmektir. İslam bizlere helal kazanıp helal yemeyi emretmiştir. Biz Müslümanlar başkalarının sırtından veya gayri meşru yollardan kazanç elde etmekten sakınmalı; Kazancının nereden ve nasıl geldiğine dikkat etmelidir. Yüce rabbimiz Kuran-ı Kerimde “ Ey insanlar; Yeryüzünde ki şeylerden helal ve temiz olanlarından yiyin şeytanın izinden yürümeyin, çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Allah (C.C) helal ve temiz kazancı bizlere helal kılmıştır. Sahipsiz olduğumuz bütün nimetler Rabbimizin bizlere birer emanetidir. Bu nimetler hepimiz için birer imtihan vesilesidir. Bizlere verilen nimetlerin kıymetini bilip Allah’a sonsuz şükretmemiz gerekmektedir.

Bizler kazanacağımız paraları güzel harcayıp temiz ve bize helal olanlardan yemeliyiz. Şeytan bize her şeyi hoş göstermek için elinden geleni yapıyor, biz şeytana uymaktan kaçınmalıyız. Cehennemden kaçış yoktur. Peygamber Efendimiz (S.A.V) yarım hurma da olsa cehennemden korunun demiştir. Peygamber Efendimiz bizlere cehennemden korunmanın yolunu bu kadar kolay açıklamıştır ki helalinden kazanmak yaptığımız her türlü çalışıp çabalamak en doğru şekilde hayır ve hasenat yapmak Müslümanın en doğru görevleridir. Farz olan namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerimizi en iyi şekilde yerine getirelim. Rabbimizden umarak rızasını kazanarak her daim helal çalışarak rızkımızı kazanalım. Rabbimiz ile kulluk bağımızı güçlendirelim, Allah’ın razı olacağı işlerde bulunalım, Rabbimizin emir ve yasaklarına uyalım.

Kuranı Kerim’de, “Erkek ve kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz” buyurmuştur. Allah’ın razı olduğu kullarından olabilmek dileği ile. Selam ve Dua ile.