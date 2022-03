Kadının Günü

Fedakarlığın, cefakarlığın vücut bulduğu tabirdir aslında kadın. Kadın denince ilk olarak anne gelir akla. Annelik gibi kutsal olan terimin akla gelmesi kadının değerini ortaya koymakta. Annelik herkese nasip olmamakla birlikte, anneliği herkes de yapamaz.

Sadece çocuk doğurmakla kazanılmayan yanında birçok özellik ister. Kadın anadır, vefakardır, cefakardır, koruyup kollayandır, gece gündüz evladının başında bekleyendir. Gelmiş geçmiş nerde anlamı kutsal sıfat varsa hepsi anneye verilmeli diyebiliriz. Dinimizde de anneliğin önemini pek çok yerde vurgulamıştır. Dünya'ya gelen insanlık arasında anneliğin, kadının yeri hiçbir şey ile doldurulamaz.

Dünya Kadınlar Günü kabul edilen 8 Mart, bizlere kadının ne değerli, ne kutsal ve yeri doldurulamaz varlık olduğunu göstermeli. Kadınına sahip çıkan bir millet bütün kültürüne sahip çıkmış sayılır. Eskiye oranla kadına değer konusunda azalma var denebilir. Bunu neden söylüyorum; işlenen kadın cinayetleri yüzünden. Her gün en az 3 kadının katledilmesinden söylüyorum. Ne acı ki bu ülkemizde artık olağan karşılanıyor. Olan geride kalan aileye ve giden kadına olmakta. Sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' ne ithaf edilen sözler söyleniliyor. Sanki çok da değer veriyormuş gibi. Sadece bir günü değil ömrümüzü adayacağımız kadınlara her türlü alanda haklar verilmeli. Onları toprağın altında değil, hayatımızın her alanında görmeliyiz. Kadın demek ana demek. Herkesin anası kendine nasıl değerliyse başka analar da değerli olmalı. Kadın olarak değil ona bir canlı olarak bakılmalı. Dünya'ya geliş amacı bir kadının çocuk doğurmak, ev işi yapmak, yemek hazırlamak değil. Diğer cinsleriyle karşılaştırılırsa bazı konularda onlardan bile üstün olduğu ortaya çıkarılmalı. Kadın erkek eşitliğine önem verilmeli ki bu cinayetler son bulmalı.

Toplumun sığ bakış açısı kadını arka plana attı. Erkek çocuğuna doğduğu andan itibaren başka değer veriliyor. Oysa çekirdek yetişmekte olan çocuklara gerçekler aşılansa toplum olarak daha güzel yarınlara imza atarız. Kadının hor görüldüğü, haklarından men edilmesi gibi çirkin konuları konuşmayız. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlam bulur.

Ülke olarak bir günde değil her günü kadına değer verilir. Unutmayalım ki o cinayeti işleyerek kadının neslini tüketmeyi kendine hedef bilmiş zihniyetsizleri de ne yazık ki bir ana doğurdu. Kadının elinin değmediği bir yer yoktur.

Kadına daha değer verilen, güzel günleri gösteren, cinayetsiz, ağlamasız ve acısız günleri gösteren Dünya Kadınlar Günü kutlayacağımız günler gelir umarım.

Kadına ticaret kapısı olarak değil hak ettiği değerinin verildiği günlerin tez vakitte gelmesi ümidiyle.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz Kutlu Olsun.