Kayak Merkezinden Talepler



Ankara’da kayak yapılacak tek bir yer var orası da Yakupabdal’daki Elmadağ Kayak Merkezi.

Adı her ne kadar Elmadağ olsa da Çankaya’ya daha yakın. Ankara şehir merkezine 45 dakikalık mesafede bulunuyor.

Buraya gitmek için Elmadağ ilçe merkezine gitmenize gerek yok çünkü buraya en iyi ve en kısa ulaşım Yakupabdal Mahallesi’nden sağlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda 40 santimetrenin üstünde kar kalındığı bulunuyordu şu an Meteorolojinin ölçümlerine göre 38 santimetre.

Karın yerde kalış süresi ortalama 105 gün. Yani 3 aydan fazla bir süre burada kayak yapılabiliyor. Sadece kayak değil orada kızaklarla da keyifli bir gün geçiriliyor.



Elmadağ Kayak Merkezi’nde birkaç tesis yer alıyor.

600 metrelik bir kayak parkurunun yanında 300 ile 650 metrelik iki adet telesiyej bulunuyor. (Telesiyejlerle ilgili bir konu var ona birazdan geleceğim)

Bu sene kar yağışının iyi olmasıyla birlikte, kayak merkezine ilgi bir hayli yoğun.

Kayak ve kızak meraklıları, kayak merkezinin yolunun tutuyor. Sosyal medyadan sürekli kayak merkeziyle ilgili paylaşımları görüyorum.

Ancak mutlu ve keyifli paylaşımların yanında bölgedeki eksiklere dikkat çeken paylaşımlar da yapılıyor.

Örneğin kayak merkezine ulaşımı sağlayan yolla ilgili çok sayıda şikayet var. İnsanlar yolun bozuk olmasına tepkili.

Geçtiğimiz yıllarda bu durumu gazete olarak biz de gündeme getirmiştik ancak demek ki bu konuyla ilgilenen kimse çıkmıyor.

Kayak merkezindeki telesiyejin uzun süredir çalışmadığı konusunda da çokça şikayetler var. Bölgeye kafa dağıtmak, eğlenmek, güzel vakit geçirmek için giden Başkentliler dert sahibi oluyor gibi…

Hal böyleyken vatandaşlar, “Elmadağ Kayak Merkezi’ne sahip çıkın” çağrısı yapıyor.

Yapıyor yapmasına ama muhatabın kim olduğu da pek bilinmiyor.

Ben yol konusunda haber yapacağımız zamanları hatırladım; o zamanlar kaç tane kurumu aradım kimse “sorumluluk bizde” demedi herkes bizi başka bir kuruma yönlendirdi.

Diğer kayak merkezlerine bakıyoruz, çok bakımlı, güzel tesisler var, ulaşımı rahat ve yolu düzgün; ancak bunu Elmadağ Kayak Merkezi için nedense bir türlü söyleyemiyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi bu konuda bir araya gelmeli kayak merkezinin iyileştirilmesi için iş birliğinde bulunmalı.