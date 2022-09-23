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Kırsal alanlarda büyük ekonomik potansiyel elde edilecek

Şiddetsiz Toplum Derneği Üyesi Nurettin İlter, geliştirdiği üretim ve hizmet sektörü projeleriyle insana, hayvana ve çevreye yönelik şiddetin azalacağını belirterek, "Bu projelerle kırsal alanlarda büyük ekonomik potansiyel elde edilecektir" dedi.
Kırsal alanlarda büyük ekonomik potansiyel elde edilecek

İstanbul Yüksek Ticaretliler ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Ankara Şubesi’nde, “Kırsal Alanda Üretimin ve İstihdamın Geliştirilmesi” amacıyla Şiddetsiz Toplum Derneği Üyesi Nurettin İlter projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Konu hakkında gazetemize konuşan İlter, "Geliştirdiğim üretim ve hizmet sektörü projeleri ekonomik nedenler başta olmak üzere insana, hayvana ve çevreye yönelik şiddeti azaltacak, belki de sonlandıracaktır. Bu projeler; geleneksellik, kurumlaşma ve dinamizm, koşullarına uygunluğu nedeniyle yurt genelinde var olan işsizlik problemine temelde çözüm getirileceği gibi kırsal alanlarda büyük ekonomik potansiyel elde edilecektir" dedi. 

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 ÜLKENİN KAYNAKLARINI EKONOMİYE KAZANDIRMAK 

Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı emekli müdürü Nurettin İlter, "Bugün dile getireceğim 10 projenin yaygın ve sürekli olarak uygulanması, kırsal alandaki uzman, işsiz veya gönüllü insanımızı üretime katacak, çalışabilecek her yaştaki insanı, kadını, aileyi, köyleri, ilçeleri güçlendirecek, sonuçta da ülkenin kaynaklarını ekonomiye kazandıracaktır. Bu iletişim ve dayanışma, önce ülkemizi ve son aşamada da dünyanın birçok yöresini olumlu etkileyecektir" ifadelerini kullandı. 

lira5-ladg_cover.jpg ŞİDDETTİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI 

İlter, "İletişim, dayanışma ve paylaşma isteğinin artması insanlar arasındaki güveni olduğu kadar öncelikle mutluluk düzeyini de yükseltecektir. Bu kırsalda, ekonomik nedenler başta olmak üzere insana, hayvana ve çevreye yönelik şiddeti azaltacak, belki de sonlandıracaktır. Böylece, üretenlerin birlikteliği aynı zamanda şiddetin her türlüsüne karşı güçlenme sağlanmış olacaktır" şeklinde konuştu.

 OLUMLU ETKİLER OLUŞACAK 

Dile getirilecek olan üretim ve hizmet projeleri kapsamında detayları aktaran İlter, "Bu projeler toplumsal kalkınma ile ilgili diğer girişimler, köylülük, çiftçilik, üreticilik, tanıtma, turizm, ulusal ve uluslararası ticaret gibi alanları olumlu etkileyecektir. Çevreyi, doğayı koruyarak, projeler için gerekli olan hammaddelerin toprakta ve doğal yollardan üretilmesine ve tükenmesine katkı sağlanması beklenmelidir" dedi.

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 KURUMLAŞMA VE DİNAMİZM  

Geliştirilen projelerle ekonomiyi destekleyeceklerini belirten İlter, "Kırsal ekonomilerde, üretim ve istihdamın geliştirilmesi için başta tarım ve tarım dışı ekonomik etkinliklere yer verilerek bu kesimlerde yöresel bazında alt yapıya uygun kültür unsurlar harekete geçirilmelidir. Geliştirdiğim, üretim ve hizmet sektörü projeleri; geleneksellik, kurumlaşma ve dinamizm, koşullarına uygunluğu nedeniyle yurt genelinde var olan işsizlik problemine temelde çözüm getirileceği gibi kırsal alanlarda büyük ekonomik potansiyel elde edilecektir" diye konuştu.

whatsapp-image-2022-09-23-at-12.39.00.jpeg  ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNE DAİR PROJELER 

İlter, geliştirmiş olduğu hizmet ve sektör projelerini ise gazetemize madde madde aktararak şöyle dedi: "Tarım dışı faaliyetlere esas olmak üzere ülkemizde kırsal alanlarda kültürel alt yapısına uygun geliştirdiğim üretim ve hizmet sektörüyle ilgili projeler Geleneksel Kök Boyamacılığı, Geleneksel Kök Boyalı El Dokumaları, Geleneksel Halı-Kilim Restorasyon, Geleneksel İpek İşlemeciliği, Geleneksel Model-Motif ve Tasarım, Geleneksel Gümüş İşlemeciliği, Geleneksel Yarı Kıymetli Süs Taşları İşlemeciliği, Geleneksel Gravür İşlemeciliği, Doğa Gıda Tedariki ve Kırsal Turizm Araştırma ve Geliştirme Projelerdir."
 

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

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