Kutu ve kapağın tarihçesi

* 1858 yılında Waterbury – Connecticut’da yaşayan Ezra J. Warner ilk teneke kutu açacağını yapmış ve patentini almıştır. Amerika İç Savaşı sırasında bu açacak askerler tarafından çok kullanılmıştır.
* 1870 yılında William Lyman ilk dişli teneke kutu açacağının patentini almıştır.
* 1875 yılında Şikago’da Arthur A.Libby ve William J.Wilson konik kutuda ilk sığır eti konservesini yapmışlardır.
* 1894 yılında Wisconsin Üniversitesinden H.L. Russell bozulmuş kutulu bezelye konservesinde canlı organizmalar olduğunu tespit etmiştir. Bunun sonucunda sterilizasyon sıcaklığı ve süresi arttırılmıştır.
* 1920 yılında gelindiğinde ortadan delikli, lehimli konserve kutusu yerini bu günkü lehimsiz, çift kenetli üst kapaklı konserve kutusuna terk etmiştir.
* 1931 yılında elektrikli kutu açacağı üretilmiştir.
* 1938 yılından sonra kolalı içecekler kutuya konmaya başlamıştır.
* 1957 yılında kutu yapımında alüminyum kullanılmaya başlanmıştır.
* 1960 yılında ilk alüminyum kolay açılır kapak üretimi başlamıştır.
* 1991 yılında tenekeden ilk başarılı kolay açılır kapak yapılmıştır.