Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar Ankara’dan tepki

İsrail’in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Ankara’da lanetlendi. Kudüs ve Tarihimiz Derneği Ankara Şube Başkanı Zahir Elbek, “Kudüs için can veriyoruz. Zerre korkumuz yok” dedi.

HÜDA PAR Ankara İl Başkanlığı, İsrail’in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını Hacı Bayram Cami önünde bir araya gelerek lanetledi.

Sabah namazının ardından yapılan basın açıklamasına HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Kudüs ve Tarihimiz Derneği (KUTAD) Ankara Şube Başkanı Filistinli Gazeteci-Yazar Dr. Zahir Elbek, Köklü Değişim Yazarı Yılmaz Çelik, HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan, il ve ilçe teşkilatları ile gençlik kolları teşkilatı, kanaat önderleri, âlimler, STK temsilcileri ve çok sayıda Kudüs sevdalısı katıldı.

CESARETİ DAĞINIKLIKTAN ALIYORLAR

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, yaptığı basın açıklamasında siyonist işgal rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarındaki cesareti, Müslümanların dağınıklığından aldığını kaydetti. Demir şunları söyledi: " Bugün dünyada 1 milyar 800 milyon yani yaklaşık 2 milyar Müslüman yaşıyor. Bu 2 milyar Müslümanın gözlerinin önünde işgal rejimi ve siyonistler, dünyadaki bütün siyonistleri toplayarak Filistinli kardeşlerimizin topraklarına getirerek oraya yerleştirdiler. Oradaki kardeşlerimizin evlerini, köylerini, şehirlerini yıkarak onların yerine siyonistlere yerleşim yerleri inşa ettiler. Her gün baskınlarla, her gün katliamlarla Müslüman kardeşlerimizi katlettiler ve halen katletmeye devam ediyorlar. Maalesef 2 milyar Müslümandan anlamlı hiçbir ses çıkmamaktadır"

İSLAM İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜNE SESSİZLİK TEPKİSİ

"Sözde Kudüs'ün özgürlüğü için kurulan İslam İşbirliği Örgütü'nün de yaptığı hiçbir şey yoktur. Belki de bu sessizliği, işgal rejiminin bütün katliam ve işgallerine sadece meşruiyet kazandırmaktan başka bir işe yaramaktadır. Aziz kardeşlerimiz, bugün yeni bir strateji hayata geçirilmiş. Bu stratejiye normalleşme süreci diye bir isim verilmiştir. Bugün bütün İslam ülkeleri ya da önemli bir kısmı işgal rejimiyle ilişkilerini geliştirmenin yarışı içerisine girmişlerdir. Değerli kardeşlerimiz, işgal rejimi ile normalleşme demek işgal rejiminin bütün hareketlerini, işgallerini ve yaptığı bütün katliamları meşru görmek demektir”

KUDÜS İÇİN CAN VERİYORUZ

Basın açıklamasında konuşan Kudüs ve Tarihimiz Derneği (KUTAD) Ankara Şube Başkanı Filistinli Gazeteci-Yazar Dr. Zahir Elbek ise "Her gün esirlerimiz var. Şimdilik işgalci İsrail hapishanelerinde yaklaşık 5 bin esirimiz var. Sadece son haftada 16 şehidimiz var. Bu şehitler, bu esirler, o kanlar hepsi Filistin için. Biz Kudüs için can veriyoruz. Biz Kudüs için şehit olmaya hazırız. Zerre korkumuz yok. Silahımız yok ama elhamdülillah taş ve bedenlerimizle mücadele ediyoruz. İşgalciler bizim küçük çocuklarımızdan korkuyorlar. Bu işgalci ordu Filistinli küçük çocuklardan korkuyorlar” dedi.

