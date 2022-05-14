Pandemi yaradı! 

Pandemi süreciyle yaşam alanlarında eskiye dönüş süreci hızlandı.

Eskiden kastım doğal, doğa ve toprakla iç içe müstakil yaşam alanları…

Nitekim bu süreçte müstakil yapılara ilgi hayli arttı.

Şehir merkezlerinde iç içe geçmiş çok katlı binalardaki daireler, insanlara sıkıcı geliyor artık.

İmkanı olan bağ bahçe almak istiyor…

Maddi durumu daha iyi olanlar villa türü müstakil yapılarda yaşam planlıyor.

Haliyle ülke genelinde olduğu gibi Başkent’in de özellikle çevre ilçelerinde yaşanan ilgiyi karşılamaya yönelik olarak müstakil yapılar inşa ediliyor.

Örneğin hobi bahçeleri…

Son yıllarda sayıları öyle arttı ki…

Geçtiğimiz yıl bir düzenleme yapılmıştı…

Buna rağmen hobi bahçelerine yenileri yapılmaya devam ediyor.

Özellikle Sincan, Akyurt, Pursaklar, Gölbaşı ve Ayaş sınırları içerisinde yeni yeni hobi bahçeleri yapılıyor halen ve buralar alıcı da buluyor.

Çünkü insanlar şehir hayatından, binalardaki, sitelerdeki sıkışıklıktan kurtulup, doğayla iç içe, toprakla ve doğalla meşgul olmak, stres atmak istiyor.

Bugün Ankara’nın dört bir yanında doğayla iç içe bahçeli evler yükseliyor ve bu yapılar büyük ilgi görüyor. Gölbaşı, Bağlıca, Eryaman, Yenikent, Ayaş bölgelerinde bu tür bir sürü yeni proje hayata geçiriliyor.

Özellikle Ayaş tarafı bu işler için çok tercih ediliyor.

Ayaş’ın sadece Şeyhmuhittin mahallesinde şu sıralar harıl harıl devasa müstakil villa projeleri hayata geçiriliyor.

Örneğin Ayaş Bağ Evleri projesi…

250’ye yakın müstakil villa içeriyor.

Yine örneğin bu projenin yanı başındaki Güzelyurt tatil köyü projesi…

Ayaş’ın gözde müstakil konut projelerinden biri olarak gösterilen Güzelyurt Tatil Köyü’nde sona yaklaşılmış bile..

82 adet müstakil iki katlı köy evinden oluşan projede yapılar tamamlanmış, çevre duvarlara başlanması planlanıyor.

Kimi evlerde yaşam başlamış durumda.

Güzelyurt Tatil Köyü projesi, Ayaş merkezine 4 kilometre uzaklıkta inşa ediliyor; Kirazdibi Göleti'nin az ilerisinde.

125 dönümlük tarladan özel imar geçirilmiş; özel imar sonucu her biri 1000 metre kare olan, ruhsatlı, tapulu 82 parsel ortaya çıkmış.

Projenin sahibi S.S. Güzelyurt Yeşilvadi Konut Yapı Kooperatifi.

Yunus Aluç başkanlığındaki kooperatif, burada çalışmalara 2016 yılında başlamış. İki yılın sonunda tüm imar işlemleri tamamlanmış. 2018 yılında her bir parsele köy evleri yapılmaya başlanmış. 2020 yılı sonu itibariyle evlerin tümünde kaba inşaat tamamlanmış, çatılar kapatılmış.

2021 yılı sonu itibarıyla ise evlerin dış cepheleri, kapı, pencereleri, ahşap kaplamaları önemli ölçüde tamamlanmış.

Bunlardan pek çoğu ev sahibine teslim edilmiş.

Evlerini teslim alan kooperatif üyelerinden, iç dizaynı tamamlayıp, kullanıma başlayanlar bile bulunuyor.

Güzelyurt Tatil Köyü'nün ortak kullanım alanları Kooperatif Yönetimi tarafından ağaçlandırılmış durumda.

Güzelyurt’un tanıtım videolarını izledim; içerisindeki detaylarla adeta şehirde köy hayatı sunuyor.

Mesela site içerisinde yeşil alanlar, parklar, yürüyüş ve spor alanlarının yanı sıra “köy odası”, “köy fırını”, “köy camisi” düşünülmüş.

Projede dikkatimi çeken bir diğer detay ise “kurban kesim yeri”.

Ne kadar güzel değil mi?

Tam bir modern köy hayatı…

Velhasıl her şerde bir hayır olabileceği gibi…

Pandemi de bu anlamda doğal yaşamın kıymetini gösterdi insanlığa…

İmkanlarımız ölçüsünde eskiye dönmeye başladık.

Topraktan geldik toprağa gideceğiz…

Yaşamımız da öyle oluyor sanki, değil mi?..