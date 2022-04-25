Su Kirliliği Önlemek İçin Neler Yapılmalı?

Çevre kirliliği bugün insanlığın karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. Giderek artan tüketim ihtiyacı ve büyüyen ekonomik faaliyetlerle biz insanlar çevreye büyük zararlar vermekteyiz. Çevre kirliliğinin alt başlıklarından biri de su kirliliğidir.

-Canlı artıklarının sulara atılmaması

-Sentetik deterjanlı suların bir yerde toplanması

-Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasının önlenmesi

-Sanayi artık ve atık sularının suları kirletmesinin önlenmesi

-Su kaynakları çevresinin temiz tutulması

-Çöp ve diğer atıkların sulara bırakılmaması

-İçme sularının on dakika kaynatılıp, bütün parazit yumurtalarının tahrip edilerek dezenfekte edilmesi,

-Suları kirletenlerin uyarılması

Su kirliliğini engellemek için toplumsal ve devlet düzeyinde çalışmaların yapılması gerekir. Kısaca maddeler halinde yapabileceklerimizi sıralayacak olursak;

-Deterjan gibi günlük kullanılan kimyasalların suya karışması engellenmelidir.

-Sanayi atıkları kullanılabilir sulara karıştırılmamalıdır.

-Tarımsal ilaçların ve gübrelerin suya karışması kontrol altına alınmalıdır

-Su kaynaklarının çevresi temiz tutulmalı, yerleşim için arada mesafe bırakılmalıdır.

-Arıtma tesisi sayısı ve verimliliği arttırılmalıdır.

-İnsan nüfusu kontrol altına alınmalıdır.

İnsanları suyun önemi hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Su kaynaklarının temiz tutulması ve ıslahı için projeler geliştirilmelidir..

Hava ve toprak kirliliği doğrudan su kirliliğe neden olmaktadır. Bunlar ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

Suyun dikkatli kullanılması sağlanmalı, israf önlenmelidir. İsrafın her türlüsü zarar olduğu gibi suyun gereksiz kullanımı da israfın başlı başına etmenidir.

Suyuna sahip çıkan geleceğine sahip çıkmış demektir. Su hayat kaynağı, yaşam sebebidir. Su canlılar için var olmuş en güzel kaynak. Kaynağımıza sahip çıkmalı, gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır.