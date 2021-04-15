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3 bin yardım kolisi daha dağıtılacak

Sincan Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için 3 bin yardım kolisi daha dağıtıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Belediyemizin imkanları ölçüsünde vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 
3 bin yardım kolisi daha dağıtılacak

Sincan Belediyesi Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine dağıttığı 8 bin ihtiyaç kolisine ek olarak Ramazan’da da 3 bin ihtiyaç kolisi dağıtıyor. Erzak kolisinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara pandemi koşulları düşünülerek temizlik malzemesi yardımı da yapılıyor. Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların evlerine giderek kolilerini teslim ediyor. Yapılan yardımlarla ilgili konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Belediyemizin imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Başkan Ercan, Sincanlıların Ramazan ayını tebrik ederek şunları kaydetti:

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SOFRALARIMIZ AYRI GÖNÜLLERİMİZ BİR 
“Allah'ın rahmet ve bağış kapılarını sonuna kadar açtığı bu mübarek Ay’da, gönüllerimiz hoşgörü, ruhumuz sabır, kalplerimiz imanla dolsun. Tüm Müslüman âleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Bu yıl da pandemi nedeniyle iftar sofralarında buluşamadık. Ama gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir. Belediyemizin imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah maske, mesafe ve hijyen kuralarına uyarak, gerekli tedbirlere harfiyen riayet ederek bu süreci de atlatacağız.

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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