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Ankara Çubuk arası kaç km? Ankara Çubuk arası kaç saat? Ankara Çubuk Yol Tarifi, Ankara Çubuk Otobüs Fiyatları...

Ankara Çubuk arası kaç km? Ankara Çubuk arası kaç saat? Ankara Çubuk Yol Tarifi.. Ankara Çubuk kaç kilometre? Ankara'dan Çubuk’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Çubuk arası kaç km? Ankara Çubuk arası kaç saat? Ankara Çubuk Yol Tarifi, Ankara Çubuk Otobüs Fiyatları...

Ankara Çubuk arası kaç km? Ankara Çubuk arası kaç saat? Ankara'dan Çubuk’a nasıl gidilir? Çubuk Ankara arası kaç km? Çubuk Ankara arası kaç saat? Çubuk'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Çubuk Ankara Yol Tarifi, Ankara Çubuk otobüs bileti ne kadar?

Ankara'dan Çubuk’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ÇUBUK ARASI KAÇ KM?

Ankara-Çubuk Yolu üzerinden Ankara Çubuk arası 44.5 km dir.

D140 ve Ankara-Çubuk Yolu üzerinden Ankara Çubuk arası 59.1 km dir.

ANKARA ÇUBUK ARASI KAÇ SAAT?

Ankara-Çubuk Yolu üzerinden Ankara Çubuk arası 48 dakika sürmektedir.

Anadolu Otoyolu/O-4/E89 üzerinden Ankara Çubuk arası 56 dakika sürmektedir.

ANKARA ÇUBUK OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Çubuk'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Çubuk arası otobüs fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

ANKARA ÇUBUK ARASI 44,5 KM DİR.

Ankara Çubuk Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz tam tam 4,25 öğrenci 2,25

ANKARA ÇUBUK ARASI YOL TARİFİ

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