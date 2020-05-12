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Ankara hava durumu 12 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 12 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (12.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 18 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %82

Nem en düşük %46

Rüzgar Güney yönünden 22 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

 

12ankara-hava-033.jpg Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-198.jpg

12 Ocak, 13 Ocak, 14 Ocak, 15 Ocak, 16 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-203.jpg

gazeteilksayfa.com

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