Ankara hava durumu 15 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (15.07.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 32 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %80
Nem en düşük %24
Rüzgar kuzey-doğu yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
15 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu
15, 16, 17, 18 VE 19 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;
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