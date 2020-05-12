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Ankara hava durumu 15 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15.07.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 15 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (15.07.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 32 derece

En düşük hava sıcaklığı 17 derece

Nem en yüksek %80

Nem en düşük %24

Rüzgar kuzey-doğu yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-15.jpg

15 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-052.jpg

15, 16, 17, 18 VE 19 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-053.jpg

gazeteilksayfa.com

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