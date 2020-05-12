Ankara hava durumu 2 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (02.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 19 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük 51
Rüzgar batı yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
2 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
2, 3, 4, 5 ve 6 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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