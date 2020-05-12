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Ankara hava durumu 2 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 02.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 2 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (02.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 19 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük 51

Rüzgar batı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-durumu-2-haziran.jpg

2 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-012.jpg

2, 3, 4, 5 ve 6 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-014.jpg

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