Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.09.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 28 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %57
Nem en düşük %28
Rüzgar Batı yönünden 20 km/sa
Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu
29, 30 Eylül ve 1, 2, 3 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.