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Ankara hava durumu 31 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 31.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 31 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (31.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 23 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %72

Nem en düşük 24

Rüzgar güney-batı yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu olaması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-31-mayis.jpg

31 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-010.jpg

31 Mayıs ve 1, 2, 3, 4 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-012.jpg

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