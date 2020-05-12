Ankara hava durumu 31 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (31.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 23 derece
En düşük hava sıcaklığı 9 derece
Nem en yüksek %72
Nem en düşük 24
Rüzgar güney-batı yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu olaması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
31 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu
31 Mayıs ve 1, 2, 3, 4 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.