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Ankara Manisa arası kaç km? Ankara Manisa arası kaç saat? Ankara Manisa Yol Tarifi, Ankara Manisa Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Manisa arası kaç km? Ankara Manisa arası kaç saat? Ankara Manisa Yol Tarifi.. Ankara Manisa kaç kilometre? Ankara'dan Manisa'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Manisa arası kaç km? Ankara Manisa arası kaç saat? Ankara Manisa Yol Tarifi, Ankara Manisa Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Manisa'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA MANİSA ARASI KAÇ KM?

Sultaniye üzümü, Kebabı, Odun köftesi, Kapama, Kula güveci, Sinkonta, Bohça kebabı, Kulak çorba, Sura, Şekerli pide, Mantar tatlısı ve Pideli paça'sı ile meşhur,

Kurşunlu Kaplıcaları, Muradiye Camii, Urganlı Kaplıcaları, Sart Antik Kenti, Ağlayan Kaya, Spil Dağı Milli Parkı, Bintepe Tümülüsleri ve Divlit Yanardağı'na ev sahipliği yapan Manisa ile Ankara arası mesafe:

D300/E96 üzerinden 563 km

Anadolu Otoyolu/O-4 ve O-5 üzerinden 754 km

D300 ve D300/E96 üzerinden 735 km

ANKARA MANİSA ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D300/E96 üzerinden 6 saat 45 dakika

Anadolu Otoyolu/O-4 ve O-5 üzerinden 7 saat 8 dakika

D300 ve D300/E96 üzerinden 8 saat 36 dakika

Otobüs ile

Ortalama 9 saat 15 dakika

ANKARA MANİSA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Manisa'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Manisa arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Manisa otobüs firmaları ve bilet fiyatları

TOPÇAM 97 TL

ANKARA MANİSA YOL TARİFİ

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