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Asansörle İlgili Açıklama

Gazetemizin ''Arızalı asansör tepki çekiyor'' başlıklı haberi üzerine Büyükşehir Aile Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü, bazı asansörlerin güvenlik nedeniyle kullanıma kapatıldığını açıkladı.
Asansörle İlgili Açıklama

Büyükşehir Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinde kullanılan söz konusu şikayete ilişkin D bloktaki asansörümüz arızalı olmamakla birlikte 4 katlı binamız -1 hanımlar lokali fitness salonu ve giriş katta kreş bulunmasından dolayı katlar güvenlik nedeniyle kullanıma kapatılmıştır. 2. kat Yaşlılar ve Engelliler, 3-4. kat BELMEK katları kullanıma açıktır. İlginize teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz” ifadelerine yer verdi.
BELMEK kursiyerleri sık sık arızalanan asansörün tamir edildiğini fakat kısa sürede tekrar arızalandığını şu an için bir sorun olmadığını belirterek yetkililere teşekkür ettiler.

EMRAH ÖZCAN/İLK SAYFA

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