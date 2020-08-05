Başkent'te risk büyüyor! sokaklar kızıla boyandı!

Başkent’in koronavirüs risk haritası kırmızıya boyandı. Keçiören, Sincan, Mamak ve Altındağ’ın aralarında bulunduğu metropol ilçelerde yüksek riskli bölgeler arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın günlük koronavirüs tablosunda açıkladığı gibi Başkent bugünlerde vaka artışında Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Uzmanların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönündeki çağrılarına uyulmaması akraba ziyaretleri, düğün ve cenaze törenleri bu artışta en büyük faktörlerden. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan koronavirüs risk haritası da bu artışı gözler önüne sererken haritada neredeyse tüm ilçelerin kırmızıya boyandığı görülüyor. Keçiören, Sincan, Mamak ve Altındağ yüksek riskin en çok görüldüğü ilçeler arasında yer alıyor. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vaka artışının ilk günlere döndüğünü belirterek belediyeye ziyaretlerine sınırlama getirildiğini açıkladı.

HARİTA KIRMIZIYA BOYANMIŞ ŞEKİLDE

Haziran ayında ciddi şekilde gerileyen koronavirüs vaka sayıları ve haritadaki kırmızı renkli yüksek risk bölgeleri bugünlerde Başkent’te yeniden artmış durumda. Hayat Eve Sığar uygulaması ile Başkent’in risk haritasına bakıldığında neredeyse tamamı yüksek risk anlamına gelen kırmızı renkle boyanmış şekilde görülüyor.

*KEÇİÖREN

Haritada kırmızı rengin en çok görüldüğü ilçelerde olan 1 milyon nüfuslu Keçiören’de vaka sayılarında ciddi artış olduğu görülüyor. Özellikle Süleymaniye Caddesi ve çevresi, Selçuklu Caddesi, Basın Caddesi, Yayla Mahallesi ve çevresinde kırmızı renk koyulaşarak yüksek risk uyarısı veriyor.

*SİNCAN

Yarım milyona yakın nüfusuyla Başkent’in batı ilçelerinden olan Sincan da son günlerde koronavirüs vaka sayıları artış gösteriyor. Yaşar Kemal Caddesi, Buhara Caddesi, Ahi Mesut Bulvarı ve Atatürk Caddesi çevrelerinde yüksek risk uyarısı veriyor.

*MAMAK

Artışın en çok olduğu ilçelerden Mamak’ta ise Mutlu Caddesi, Mehmet Ali Altın Caddesi, Dereboyu Caddesi ve İmam Ali Sultan Caddesi’nde yoğunluk olduğu görülüyor. Bu bölgelerde kırmızı renk yoğunlaşarak yüksek risk uyarısı veriyor.

*ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde ise koronavirüs yoğunluğunun en çok görüldüğü noktaların başında Karapürçek olduğu görülüyor. Karapürçek Caddesi, Başak Caddesi, Özalp Caddesi kırmızı rengin koyulaştığı ve yüksek risk uyarısı verilen noktalar arasında yer alıyor.

UZMANLARA GÖRE AKRABA BULAŞI FAZLA

Konunun uzmanları hastalığın en çok akraba ziyaretleri, düğünler ve cenaze törenlerinde gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyulması yönünde uyarılarda bulunan uzmanlar akraba ziyaretlerinde yaşanan samimiyetten ötürü vatandaşların önlemleri hafiflettiğini bu yüzden hastalığın aileler içerisinde hızla yayıldığını belirtiyor. Uzmanlar son baharda grip ve zatürre mevsiminin başlamasıyla birlikte koronavirüs vakalarında düşüş yaşanmazsa daha zor günlerin beklediğine dikkat çekiyor. Okulların açılmasının da hastalığın seyrinde önemli bir dönüm noktası olduğu ifade ediliyor.

ZİYARET SINIRLANDIRMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Başkent’te koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekerek sosyal medya hesabından belediyeye ziyaretlere kısıtlama getirileceğini duyurdu. Başkan Yavaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşerilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA