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Baştuğ'la yola devam

MHP Ankara İl Başkanlığı 13’üncü Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede tek aday olan Turgay Baştuğ yeniden başkan seçildi.
Baştuğ'la yola devam

MHP Ankara İl Başkanlığı 13’üncü Olağan Kongresi, Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nde yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kongreye katılarak konuşma yaptı. Kongrede tek aday olan Turgay Baştuğ başkan seçildi.

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BAHÇELİ KATILMADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay tarafından okundu. Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyulan,  delegelerin Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla katıldığı kongrede, Turgay  Baştuğ tek aday oldu. Kongrede konuşan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ kongrelerin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını karşılayacak bir sürece rastlamasının anlamlı olduğunu belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, devletin ve milletin bekası, istiklali ve istikbali için önemli katkılar sağladığını söyleyen Baştuğ, şunları kaydetti:

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MİLLİ ŞAHLANIŞ VURGUSU
"Seçilecek heyet, bilge liderimiz Genel Başkanımızın çeyrek asır önce hedef olarak gösterdiği ve Cumhur İttifakı'nda vücut bulan '2023 lider ülke Türkiye' idealini karşılayacak kadrolar olacaktır. Göreve gelecek heyetler aynı zamanda 15 Temmuz işgal girişimine karşı gösterilen milli direnişin, Yenikapı'da filizlenen milli dirilişin, Cumhur İttifakı ile gerçekleşen milli şahlanışın sancaktarlığını yapacaklardır."

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TEŞEKKÜR ETTİ
Baştuğ, sosyal medya hesaplarından ise şu ifadeleri paylaştı, “Ankara 13’üncü Olağan Kongremizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Kongremizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ülküdaşlarımıza, bizi yalnız bırakmayan MHP Genel Başkan Yardımcılarımıza, MHP Milletvekillerimize,  MHP MYK ve MDK Üyelerimize, MHP İl Başkanlarımıza, MHP Ankara Kadın Kollarımıza, MHP Ankara İlçe Teşkilatlarımıza,  Ankara Ülkü Ocaklarına, delegelerimize ve partililerimize teşekkür ediyorum. Bir kez daha Ankara 13’üncü Olağan Kongremizin partimize ve Ankara'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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