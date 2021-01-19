Artan maliyetler nedeniyle durdurulan beyin sapı ameliyatları binlerce çocuğu mağdur etti. Tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiren aileler ameliyatların yeniden başlamasını istedi.

Beyin sapı ameliyatlarının artan maliyetler nedeniyle durdurulması yüzlerce aileyi mağdur etti. Uzun süredir beyin sapı ameliyatı için sıra bekleyen binlerce çocuk mağdur oldu. Konu hakkında Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal ve Yardımlaşma Derneği seslerini duyurmak için sosyal medyadan imza ve paylaşım kampanyası başlattı. Yapılan paylaşımlarda aileler, beyin sapı olmayan çocukların duyamadığını, duyamadıkları içinde konuşamadıklarını dile getirerek “sesim sensin benim çığlığım ol” diyerek ameliyatların tekrardan başlamasını istedi.

ENGELİ BEYİN SAPI AMELİYATIYLA AŞIYORLAR

Yapılan imza kampanyasında ve paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı, “Her çocuğun, anne babasının sesini duymaya, ninni dinleyerek uyumaya hakkı vardır. Fakat onlarca çocuk, bu haktan mahrum bırakılıyor. İşitme engelli çocuklarımız, beyin sapı implantı ameliyatıyla duyabilir. Ancak uzun yıllar sıra beklediğimiz bu ameliyatlar şu anda tamamen durduruldu.”

HASTANELER AMELİYATLARI DURDURDU

“Döviz kurlarındaki artış nedeniyle implant fiyatları artmış olsa da, SGK’nın ödediği miktar değişmedi. Bu nedenle hastaneler ameliyatları durdurdu. Bir ameliyatla çocuklarımızın dünyası değişebilecekken, maddi yetersizlikler nedeniyle çaresiz kalmak bir ebeveyn için ne demektir tahmin edebilirsiniz. Nedir beyin sapı? İşitme engeli ile doğan çocuk işitme sinirleri varsa işitme cihazı yada koklear implant ile duyar. Peki ya sinirleri yoksa, işte o zaman beyin sapı implantı ile duyar.”

YILLARCA SIRADA BEKLİYORLAR

“İşitme engelli çocuklar ve biz ebeveynleri, zaten bu ameliyatlar için yıllarca sırada bekliyorduk. Çünkü bu ameliyatlar çok az sayıda hastanede yapılıyor. İşte o yıllardır beklediğimiz ameliyatlar şimdi tamamen durdu ve umutlarımız belirsiz bir tarihe ertelendi. Bizler artık çocuklarımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Çaresi varken çocuklarımızı sessizliğe mahkum etmek istemiyoruz.”

BAKANLIĞA VE SGK’YA ÇAĞRI

“Sağlık Bakanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na sesleniyoruz. Duran beyin sapı ameliyatları, duymayan çocuklarımız için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Derhal ameliyatların başlaması gerekiyor. Bunun için SGK’nın beyin sapı ameliyatlarının tamamını geri ödeme kapsamına almasını talep ediyoruz. Lütfen sesimize ses olun, duymayan çocuklarımızın sesini hep birlikte duyuralım.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA