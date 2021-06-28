Çocuklar Duymasın

Çocukların sınırlara ve seçeneklere ihtiyacı var

Çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacak kurallara ve sınırlara ihtiyacı vardır. Ayrıca, kendilerini etkileyen önemli kararların çoğunu ve nedenlerini ebeveynlerinin verdiğini anlamaları da onlara yardımcı olur. Büyüdükçe, çocuklar hayatlarında neler olduğu hakkında daha fazla söz sahibi olurlar.

Çocukların küçükken bile bazı kararları vermelerine izin verin çünkü iyi ve kötü seçimler yaparak öğrenirler. Çocukları kendi kararlarından alıkoymaya devam ederseniz, hiçbir şey öğrenmezler (anne ve babanın yumuşak bir dokunuş olması dışında). Bazen belirlediğiniz sınırları aşmak, çocukların isyan etmeleri ve bağımsızlıklarını güvenli bir şekilde savunmaları için iyi bir yoldur - sınırları dışarıda daha geniş bir toplulukta test etmek daha iyidir.

Çocukların söylediklerinize inanmalarına ihtiyacı var

Çocuklara gerçekleştirmeyi düşünmediğiniz boş tehditlerde bulunursanız, kısa sürede sözünüze sadık olmadığınızı öğrenir. "Odanı toplamazsan tatile gittiğimizde bizimle gelmezsin." Gerçekten bunu mu demek istiyorsun? Çocuğunuzu bir aylığına cezalandıracağınızı söylüyorsanız, korkunç bir ay geçireceksiniz - iki sefil haftadan sonra geri adım atmak yerine, onları bir hafta sonu aile işlerini birlikte yapmak daha iyi olabilir.

Çocuklarınızla konuşun

Çocuklarla erken yaşlardan itibaren her gün büyük ve küçük şeyler hakkında ne kadar çok konuşursanız, onlar da büyüdükçe onları endişelendiren şeyler hakkında (sizi endişelendiren büyük şeyler dahil) sizinle o kadar çok konuşurlar. Ailede, okulda ve daha geniş bir dünyada neler olduğu hakkında konuşmak, güven oluşturmanın, ilgi göstermenin ve onlara sevildiklerini göstermenin bir yoludur.

Karmaşık gençlik yılları başlamadan önce konuşma alışkanlığını erkenden başlatın

Çocuklar onlarla ilgilendiğinizi ve onlarla vakit geçirmek istediğinizi bilmeye ihtiyaç duyarlar.

İlgilenmek, lego oynamak, oyuncak bebekleri giydirmek, bowling kriket topları oynamak, masa oyunları oynamak, pasta pişirmek, okul bültenini okumak, bir spor karşılaşmasının veya dans dersinin nasıl geçtiğine dair ayrıntılı bir açıklamayı dinlemek, en son ayrıntıların nasıl olduğunu öğrenmek için zaman harcamak anlamına gelir. teknoloji işe yarar bu konuda ve genellikle eğlenirsiniz. Çok şey öğrenirsiniz , genç kalmanıza ve onlarla bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

Öğretmenlerinin kim olduğunu, arkadaşlarının kim olduğunu, ilgi alanlarını bilmek ve ne zaman farklı davrandıklarını anlamak sizin için önemlidir. Çocuğunuzu iyi tanırsanız, üzgün, endişeli veya hasta olup olmadığını anlar ve onu nasıl destekleyeceğinizi bilirsiniz.

Çocuklar sizi sağladığınız maddi şeyler için değil, onlara değer verdiğiniz hissiyle hatırlayacaktır.

