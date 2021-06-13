Cumhurbaşkanı adına hatıra ormanı oluşturuldu

AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığınca Bağlum’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına hatıra ormanı oluşturuldu. Yağmurdan dolayı daha önce 3 kez ertelenen programda yine yağmur yağması ise dikkatlerden kaçmadı.

Hatıra ormanı oluşturulması dolayısıyla düzenlenen fidan dikme programına, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YENİ BİR AKCİĞER KAZANDI

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Keçiören'in yeni bir akciğer kazandığını, kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadele edilen bir dönemde böyle bir adım atılmasının çok değerli olduğunu vurguladı.

ADI KEÇİÖREN’DE YAŞAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşile yönelik hassasiyetini sıklıkla vurguladığını ve Türkiye'nin dört bir yanının millet bahçeleriyle donatıldığını belirten Yıldız, "Biz de ona yakışır bir teşkilat olarak burada onun adını Keçiören'in en güzel noktalarından birinde çok büyük bir orman kazandırarak yaşatıyor olacağız" dedi.

“ESERİ OLMAYANIN YERİNDE YELLER ESER”

Altınok da, Keçiören'i Ankara'nın akciğeri yapmak için birçok yeni projeye imza attıklarına işaret ederek, şehrin yeşil olmasının, insanların nefes alacağı, yeşili göreceği alanların çok olması anlamına geleceğini ifade etti. Altınok sözlerine şöyle devam etti, “Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Bunların hepsi birer eserdir. Yaşadığımız şehrin yeşil olması, insanlarımızın nefes alacağı, yeşili göreceği alanların da çok olması anlamına gelir.”

MİLLET BAHÇESİ 21 AĞUSTOST’A

“İnşallah 21 Ağustos’ta da millet bahçemizin ihalesi yapılacak. Millet bahçesi 376 bin metrekare. 70 bin metrekare de bizim yeşil alanımız var, böylece toplamda 446 bin metrekarelik bir millet bahçesini 2022’de İnşallah hizmete açacağız. Kösrelik göletimizde de mesire alanı yapım çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda çevre düzenlemesini yapıyoruz. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları yer alacak. Burada bir de Ankara’da insanlarımızın su sporlarını yapabileceği bir alan olacak.”

Ormanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşımasının isabetli bir adım olduğunu belirten Altınok, AK Parti ile Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyada onurlu ve dik duruş sergilemesini sağladığını söyledi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA