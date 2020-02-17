Elmadağ Kayak Merkezi yolu karlar eriyince yapılacak

Vatandaşların şikâyetlerine neden olan Elmadağ Kayak Merkezi yoluyla alakalı olarak Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Sıkıntıların farkındayız. Asfaltlama programına alındı. Kışın asfalt atılamayacağı için havaların ısınmasını bekliyoruz” dedi.

Hafta sonları kar görmek, keyifli zaman geçirmek isteyen Başkentlilerin ilk adresi Elmadağ Kaya Merkezi oluyor. Trafiğin yoğunluktan durma noktasına geldiği Elmadağ’da vatandaşlar bozuk yollardan şikayet ediyor. Vatandaşlar, özellikle Yakupabdal Mahallesi’nden sonra kayak merkezine kadar olan bölgede araçların zorla ilerlediğini ifade ediyor. Vatandaşların bu şikayetlerini sorduğumuz Ankara Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Şefi Hüseyin Aşkın, “Sıkıntı yaşanan bölgeyle ilgili bilgimiz var. Bölge asfalt listemizde bulunuyor. Nisan ayından sonra asfaltlanmasını planlıyoruz” dedi.

NİSAN’DAN SONRA ATILACAK

Aşkın, gelen şikâyetlerden bilgileri olduğunu kışın asfalt atılamayacağı için havaların ısınmasını beklediklerini ifade ederek, “Vatandaşların şikayetlerinden bilgimiz var. Bölgeyi çok iyi biliyoruz. Asfaltlama listesine alındı. Şikayete maruz kalan bölge, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya Bölgesi’nin sorumluluk alanında. O bölgenin 2019 yılında asfaltlanmak için kazısı yapıldı ancak aciliyet durumundan dolayı yetiştirilemedi. Şehir içerisinden gelen yoğun asfalt talebi, ana arter yollara verilen ağırlık sebebiyle yoğunluğun az olduğu noktaların bazılarında aksama meydana geldi. Şu an için söylemek gerekirse burası Büyükşehir’in asfaltlama programında var. Kış aylarında asfalt atılamayacağı için Nisan ayından sonra 1-2 ay içerisinde asfaltlanması planlanıyor” diye konuştu.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA