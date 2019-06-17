Elmadağ’a kurulacak Ankara’nın 12. OSB’si 2021’de tamam

Gazetemize konuşan ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, temeli bu yıl atılacak ve içerisinde 100’den fazla dev fabrikanın yer alacağı Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB’nin 2021’de hizmete gireceğini açıkladı.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Siteler’deki mobilya esnafı için Elmadağ’da kurulacak, Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Taklacı, 20 bin kişiye ekmek kapısı olması planlanan OSB’yle ilgili merak edilenleri gazetemize açıkladı.

SİTELER HIZLA BÜYÜYÜNCE SORUNLAR BAŞ GÖSTERDİ

-Siteler ne zaman kuruldu ve şu anda ihtiyaçları karşılamakta mıdır?

Siteler, 1950’li yıllarda oluşmaya başlayan 172 hektar arazi büyüklüğüne ulaşan on binlerce işyeri ve yüz binleri aşan iş gücü potansiyeli ile ülkemizin, Ortadoğu ve Balkanların en büyük mobilya üretim sanayisidir. Ancak çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olması ve belli bir organize yapısı olmaması dünya pazarındaki yerini ve tanıtımını engellemiştir. Siteler 1960’lı yıllarda kurulmuş, fakat yapısı ve konumu gereği hızla büyürken, yapılaşma sorunları baş göstermiştir. Siteler 3-5 katlı dikey yapılardan ve m2 olarak küçük atölyelerden oluşmaktadır. Gerek sosyal alan gerek üretim için yeterli alana sahip olmadığından, OSB statüsüne alınamamış ve 5 mahalle yapısında bir semt olarak kalmıştır.

OSB KURULMASI ELZEM DURUMDA

-Siteler’in yıllardır OSB statüsüne alınamaması ne gibi olumsuz sonucu doğurmuştur?

Bu durum başta üretim sağlayan esnafa zarar verdiği gibi müşteri memnuniyetini de karşılamamaktadır. Tek bir üst kuruluş ile yönetilemediğinden, bölge ile ilgili kararlar ve yaptırımlar uygulanamamaktadır. Bu sebeple belirli sınırlar içerisinde, giriş çıkışları belli olan 21. yüzyıla yakışır Türk mobilyasını en üst seviyeye taşıyacak bir OSB kurulması elzem duruma gelmiştir.

SİTELER’İN YAPISI OSB’YE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR

-Siteler neden OSB statüsüne kazandırılmadı da yeni bir OSB’nin kurulmasına ihtiyaç duyuldu?

Odamız tarafından Siteler’e OSB Statüsü kazandırmak için çalışmalar başlatmış ve dönemin Ankara milletvekilleri aracılığı ile gerekli meclis önergeleri hazırlanmış; ancak Siteler’in fiziki çok katlı yapısı, sosyal donatı alanlarının yetersizliği, var olan yapıların iş güvenliğini sağlayabilecek nitelikte olmaması gibi birçok nedenle maalesef tüm gayretlerimize rağmen ret olunmuştur. Gerçek olan şudur ki şu anki planlama ile Siteler bölgesinin OSB olması imkânsız durumdadır. Bu sebeple yeni bir arayış içine girilmiş, sorunu kökten çözecek girişimlere başlanmıştır.

ÇİĞİLTEPE’NİN METREKARE FİYATI ESNAFA AĞIR GELDİ

-Çiğiltepe bölgesi yeni OSB olamaz mıydı?

Odamız tarafından Çiğiltepe bölgesi olarak bilinen 4. Kol Ordu Komutanlığına bağlı Mamak Muharebe Okuluna ait arazi için 2015-16 yıllarında başvuruda bulunulmuş, kamuoyu çalışmaları yapılmış; ancak bu konuda da tüm girişimlerimize rağmen, Çiğiltepe bölgesinin şehrin göbeğinde olması sebebi ile ayrıca mevcut konumu itibarı ile çevre arazilerden bilindiği gibi m2 birim fiyatlarının birçok esnafımızın altından kalkamayacağı bir maddi yükümlülük getirdiği sebepleri ile müspet bir netice alınamamıştır.

ULAŞIM AĞI GENİŞ

-Neden Elmadağ bölgesi?

Elmadağ, OSB merkezi olup 4562 sayılı OSB kanunu gereğince sadece mobilyacılık ve tamamlayıcı sektör grupları bu OSB’de yer alabilir. Küçük Sanayi sitelerinin istenilen doluluğa ulaşamamasındaki en büyük etken arsa ve altyapı maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bu nedenle odamız 2014 yılında başladığı arazi araştırmaları sonucunda, Siteler esnafına maddi açıdan zorluk çıkarmayacak, personel güzergâhı üzerinde ve 43 ili birbirine bağlayan karayolu ve demiryolu güzergâhında, yeni karayolu, hızlı tren ve konvansiyonel tren projelerinin güzergahın da bulunması nedeni ile anayol kenarında olan Elmadağ bölgesinde bulunan şu anki OSB arazisinde karar kılmıştır. Elmadağ OSB Siteler’e 40 km. Elmadağ, Altındağ, Mamak ve Kırıkkale’den personel teminine çok uygun bir losyonda, Siteler esnafını maddi açıdan zorlamayacak fiyatlarda tren ve kara yolunun hemen yanı başındadır.

SİTELER SHOW-ROOM OLACAK

-Elmadağ OSB’nin hizmete açılması ile Siteler’e ne olacak?

Daha önce de bahsi geçtiği gibi Siteler, OSB gibi tek bir üst kuruluş ile yönetilemediğinden, bölge ile ilgili kararlar ve yaptırımlar yerel yönetimlerin ve ilgili kurum ve kuruluşların müşterek kararı ile alınmaktadır. Ancak bilinen şu ki, Siteler üretimine ara vermeden devam edecek, ekseriyetle show-room olarak Türk mobilya sektörüne katkıda bulunmaya devam edecektir.

-Mobilyacılar OSB’nin kuruluşuyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Ankara Mobilyacılar Odası öncülüğünde ilk olarak 15 Nisan 2016 tarihinde üyelerimizle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek, OSB kurma girişimlerine başlanılmış, tüm süreçler tamamlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi resmiyet kazanarak müteşebbis heyeti kurulmuştur. Ankara’nın 12. OSB’si olarak kuruluşunu tamamlamıştır. Ankara Valiliğinin yüzde 18, Elmadağ Belediyesinin yüzde 13, Ankara Sanayi Odasının yüzde 6 ve Ankara Siteler Mobilyacılar OSB Derneğinin yüzde 63 hissesi vardır.

100 FABRİKA 20 BİN İSTİHDAM

-Yeni OSB’de kaç fabrika bulunacak ve kaç kişi istihdam edilecek?

Temeli bu yıl atılacak proje tamamlandığında ilk etapta farklı büyüklüklerde 100’ün üzerinde fabrika ve 20 binin üzerinde yeni istihdam sağlanmasını planlıyoruz.

EN YÜKSEK DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYACAĞIZ

-OSB mobilya sektörüne nasıl bir katkı sağlar?

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB’nin kurulması ile Siteler mobilyası AR-GE, inovasyon, tasarım ve pazarlama alanlarındaki eksiklerini çok kısa bir sürede tamamlayarak dünyanın en iyi ve en kaliteli mobilyalarını kendi tasarımları ile üretmeye başlayaraktır. Ülkemize en yüksek döviz girdisini sağlayan sektörlerin başında geleceğiz.

2021’DE FAALİYETTE…

-Yeni OSB ne zaman faaliyete geçecek?

2021 yılında fabrikalar işletmeye geçecek hale gelmesi planlanmaktadır. Ancak altyapı büyük bir maliyet gerektirdiğinden Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığından alt yapı kredilendirme desteği beklenmektedir.

-OSB’nin masrafları nasıl ve nereden karşılanmıştır?

Ankara Mobilyacılar Odası süreç boyunca tüm üyeleri ile istişare içerisinde olmuş, projeye katılmak isteyen üyelerle OSB çalışmalarına devam etmiş, tüm masrafları OSB katılımcıları aracılığı ile yapmıştır. Ankara Mobilyacılar Odasına OSB projesinin hiçbir maliyeti kesinlikle olmamıştır.

TÜM MOBİLYACILARA KAPI AÇIK

-OSB’de sadece üyeleriniz mi yer alabilecek?

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununda belirtilen şartlara haiz tüm mobilyacı ve tamamlayıcı sektör tanımına giren üreticiler OSB katılımcısı olabilir. Ancak Elmadağ OSB bir Ankara Mobilyacılar Odası projesi olup mimarı da kurucusu da Odamızdır. Bu sebeple öncelik odamızın üyelerinedir.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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