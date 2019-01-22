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En faziletli gece hangisi? Cuma Gecesi mi, Kadir Gecesi mi?

En faziletli gece hangisi? Cuma Gecesi mi daha faziletli, yoksa Kadir Gecesi mi? Ulemanın Kadir ve Cuma geceleri hakkındaki görüşleri nasıl?
En faziletli gece hangisi? Cuma Gecesi mi, Kadir Gecesi mi?

Semavi dinlerde kutsal addedilen günler, geceler ve aylar vardır. Müslümanlar için Cuma günü kutsal gündür. Üç aylar özel önem atfedilen aylardır ve Ramazan ayı ise 11 ay içerisinde en istisnai yere sahiptir.

Ve Ramazan ayının içerisinde öyle bir gece vardır ki; bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir: Kadir gecesi.

Kadir gecesini bu denli önemli kılansa Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olmasındandır.

Peki İslam inancına göre en faziletli gece hangisidir? Cuma gecesi mi Kadir Gecesi mi daha faziletli? Ulemanın Kadir ve Cuma geceleri hakkındaki görüşleri nasıl?

İşte cevabı:

Ünlü mutasavvıf Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin Gunyetü’t Talibin adlı eserinden Cuma ve Kadir gecelerinin önemine dair bir hayli dikkat çeken görüşlerini sizler için derledik: 

Cuma Gecesinin mi daha faziletli, yoksa Kadir Gecesi’nin mi daha faziletli olduğuna dair çok önemli görüşler vardır.

Şeyh Ebu Abdullah bin Batta, Şeyh Ebu’l – Hasen el – Cezeri ile Ebu Hafs Ömer el – Bermeki (ra) “Cuma Gecesi daha faziletlidir” demişlerdir. 

Ebu – Hasen et – Temimi de (ra), Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesinin Cuma gecesinden daha faziletli olduğunu kaydetmiştir. Lakin “diğer Kadir gecelerinden ise Cuma gecesi üstündür” demiştir. 

Ulemanın önemli bir kısmı da “Kadir gecesi, Cuma gecesinden de diğer gecelerden de üstündür” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

CUMA GECESİ BÜTÜN MÜSLÜMANLAR BAĞIŞLANIR

Kadı İmam Ebu Ya’la, İbn Abbas’a varan senediyle şöyle rivayet etmiştir: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah Cuma gecesi bütün Müslümanları bağışlar” Bu Efendimizden diğer geceler için nakledilmeyen özel bir fazilettir. 
Peygamber Efendimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bana seçkin gecede ve parlak günde, yani Cuma gecesi ve Cuma gününde çok salavat getirin” 

Cuma gününün fazileti hakkında öyle şeyler gelmiştir ki, bunlar Kadir gecesinin fazileti hakkında gelmemiştir. Enes (ra) rivayetinde Peygamber Efendimizin şöyle demiştir: “Güneş Allah katında Cuma gününden daha büyük ve ondan daha sevgili bir günün üzerine doğmamıştır”

Ebu Hureyre de Peygamber Efendimizden (sav) şöyle rivayette bulunmuştur: “Güneş Cuma gününden daha faziletli bir günün üzerine doğmaz da batmaz da. Ne kadar canlı varsa Cuma gününe sığınır, ancak cinle insan hariç”
Yine Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir: “Allah Cuma gününü kıyamette, olduğu haliyle ayağa kaldırır. Halkı onu güveyisine götürülen gelin gibi kuşatırlar. O da onlara ışık saçar, onlar da ışığında yürürler. Renkleri kar gibi beyazdır. Kokuları misk gibi hoştur. Kafur dağlarına dalarlar. İnsanlarla cinler onlara bakar; cennete girinceye kadar şaşkınlıklarından gözlerini kırpmazlar”

CUMA GECESİ CENNETTE DE DEVAM EDİYOR

Eğer: “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadr: 3) ayetine ne cevap verilir? Denilirse… O da şöyle: Bundan maksat, onun, içinde Cuma gecesi olmayan bin aydan hayırlı olmasıdır. Nitekim ulema bunu: “İçinde Kadir gecesi olmayan aydan daha hayırlıdır” diye takdir ederler. Bir de Cuma gecesi cennette devam eder. Zira o gün Allah Teala ziyaret edilir. O ise,  dünyada kesin olarak bilinen gündür. Kadir gecesi ise zannidir.  

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