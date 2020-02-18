Etimesgut Özel Hastane Listesi...Etimesgut 'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

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Etimesgut'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.
Etimesgut'da hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?
ETİMESGUT
1. A LİFE HOSPİTAL ANKARA HASTANESİ
Elvan Mah. 1934 Sok. No: 4 Etimesgut, Ankara
İletişim: 0 (312) 293 06 06
2. ÖZEL ERYAMAN HASTANESİ
Şehit Osman Avcı Mah. 2649. Sok. No: 2 Eryaman, Etimesgut, Ankara
İletişim: 0 (312) 274 02 74
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