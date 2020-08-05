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Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan düzenleme çağrısı

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamuda yardımcı işlerde çalışan işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları işkollarında örgütlenmelerinin sürekli hale getirilmesini talep etti.
Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan düzenleme çağrısı

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 696 Sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosuna atanan çalışanların ve örgütlü sendikaların yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “6356 sayılı kanunun geçici 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, kamu kurumlarında yardımcı işlerde çalışan işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları işkollarında örgütlenmelerinin sürekli hale getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

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DÜZENLEME ÇAĞRISI
HAK-İŞ olarak; sürecin etkin bir şekilde tamamlanması hususunda Cumhurbaşkanına seslenen Arslan, “Cumhurbaşkanımızın katkı ve desteklerinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca Sayın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanından sorunun ivedilikle çözülmesini rica ediyor, 6356 Sayılı Kanuna, 696 Sayılı KHK ile eklenen geçici 7’nciMaddenin 3’üncü Fıkrasının yürürlükten kaldırılması ve yeni bir düzenleme yapılması talebimizi yineliyoruz” diye konuştu.

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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE VURGUSU
Arslan, “Kamu kurumlarında asıl işler memurlar eliyle yürütülmekte olup, asıl işlerde hiç işçi çalışmamakta ya da çok az sayıda işçi çalışmaktadır.  Yardımcı iş olarak nitelendirilen işlerde çalışan işçi sayısı, asıl iş olarak kabul edilen işlerde çalışan işçi sayısından kat kat fazladır. Dolayısıyla, yardımcı işlerde çalışanların kanun zoruyla asıl iş koluna tabi kalınması, örgütlenme özgürlüğüne müdahale oluşturmaktadır. Düzenleme, kamuda yardımcı işlerde çalışan işçiler bakımından, korumadan ziyade örgütlenmenin parçalanması ve pazarlık gücünün zayıflatılması sonucunu doğuracaktır.”

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SENDİKAL ÖZGÜRLÜK VURGUSU
 “Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri tarafından kurulması ve faaliyette bulunması aranmaz şeklinde, kamu işverenleri için istisna getirilmiştir. Benzer bir düzenlemenin kamu kurumlarına ait işyerleri için getirilerek örgütlenme özgürlüğünün güçlendirilmesi, sendikal özgürlüklere daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

Mert YILMAZ/İLKSAYFA

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