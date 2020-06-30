İlk gününde alternatif güzergahlar da kilitlendi

Köprülü kavşak çalışması nedeniyle Türk Kızılayı Caddesi’nin kapatılmasının ardından Etimesgut ve Sincanlıların trafik çilesi başlamış oldu. 45 günlük aranın ilk gününde trafik alternatif güzergahlarda yoğunluğu daha da artırdı.

Tamamlandığında Etimesgut ve Sincan’ın trafik sorununa büyük ölçüde neşter vuracak İstasyon Caddesi projesinde ulaşıma 45 gün ara verildi. Dün sabah yolun kapanmasıyla alternatif güzergâhlarda trafik adeta durma noktasına geldi. Ayaş Yolu, Etiler Caddesi, İstanbul Yolu, Bağlıca Bulvarı’nda trafik yoğunluğu yaşandı. Maddi hasarlı kazalar meydana gelirken bazı araçlar yoğunluğa dayanamayıp hararet yaptı yol kenarlarında bekledi. Etimesgut ve Sincanlıların 45 günlük zorlu trafik süreçleri dün itibariyle başlamış oldu.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR KİLİTLENDİ

1 milyona yakın nüfusun yaşadığı Etimesgut ve Sincan’da şehir merkezine bağlantıyı sağlayan Türk Kızılayı Caddesi’nin trafiğe kapanmasıyla vatandaşlar sabah saatlerinde diğer güzergâhlara yöneldi. Etimesgut’u Ayaş Yolu’na bağlayan Etiler Caddesi, Sincan ve Eryaman’ı İstanbul Yolu’na bağlayan Ayaş Yolu ve Göksu Parkı Kavşağı, Etimesgut’u Eskişehir Yolu’na bağlayan Bağlıca Bulvarı’nda trafik sabahın erken saatlerinden itibaren başladı ve durma noktasına geldi. Normal günde daha yoğunluk yaşanan bu yollarda hem Etimesgut trafiğinin yüklenmesi hem de vatandaşların pandemi nedeniyle özel araçlarını tercih etmesi eklenince trafik durma noktasına geldi. Sabah pek çok vatandaş işine geç kaldı.

YOLLAR BOŞKEN YAPILABİLİRDİ

Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında bu çalışmaların yapılabileceğini belirten vatandaşlar, “Bilgilendirme yetersiz oldu. Burada 1 milyon insan yaşıyor. Telefonlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapılabilirdi. Ayrıca okullar kapalı ama insanlar normalleşmeyle beraber işlerine geri döndü. Tatile giden yok Ankara şu an dolu. Keşke bu yapım süreci daha önce olabilseydi. 45 gün zorlu bir trafik süreci bizi bekliyor, tamamlandığında inşallah sorunlarımız olur” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA