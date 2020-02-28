İstanbul Konya arası kaç km? İstanbul Konya arası kaç saat? İstanbul'dan Konya'ya nasıl gidilir?  

İstanbul Konya arası kaç km? İstanbul Konya arası kaç saat? İstanbul'dan Konya‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

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İstanbul Konya arası kaç km?

Otomobil ile;

D200/E90 üzerinden 631 km

D-300 üzerinden 656 km

O-4 üzerinden 710 km

İSTANBUL KONYA TREN BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Konya’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Konya arası tren (YHT) bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

İstanbul’dan Konya’ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları;

- 2+2 Pulman (ekonomi) 103,50 TL

- 2+2 Economy Yemekli 103,50 TL

- 2+1 Pulman (business) 150,50 TL

- Genç (13-26 yaş), öğretmen, (60-64 yaş), TSK çalışanı ve basın %15 indirimli ücretlendirme uygulanmaktadır.

- 65 üzeri ve çocuk (7-12 yaş) %50 indirimli ücretlendirme uygulanmaktadır.

İstanbul Konya uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL KONYA UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Konya’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Konya arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 109 ile 339 TL arasında,

Pegasus ile uçuşlar ortalama 102 TL ile 265 TL arasında değişmekte

İstanbul Konya arası kaç saat?

Tren ile;

İstanbul-Konya 4 saat 24 dakika

Uçak ile;

Aktarmasız ortalama 1 saat 25 dakika

Otomobil ile;

D200/E90 üzerinden 7 saat 47 dakika

D-300 üzerinden 8 saat

O-4 üzerinden 7 saat 51 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 10 saat 30 dakika ile 11 saat 30 dakika arasında değişiyor.

İstanbul Konya otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL KONYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Konya’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Konya arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 137 TL

Öz Kaymak: 110 TL

Kontur: 110 TL

Kâmil Koç: 120 TL

İstanbul – Konya yol tarifi;

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