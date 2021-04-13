Mansur Yavaş, Ankara'ya kazandırılacak yeni projeleri duyurdu

ABB Başkanı Mansur Yavaş bu yıl tamamının ihale edileceği ve Ankara'ya kazandırılmasını hedefledikleri 10’dan fazla yeni yeşil alan projesi olduğunun bilgisini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ABB Meclisi Nisan Ayı Toplantısının 5. Birleşiminde Başkent’te 2 yıl içerisindeki yaptıkları projeleri ve yapılacak projeleri sunumla anlattı. Sunumda dikkat çeken konulardan biri de Başkent’e geçtiğimiz yıl kazandırılan ve önümüzdeki yıllarda kazandırılması hedeflenen yeşil alanlar oldu. Başkan Yavaş, 2020 yılında Başkent’te 9 yeni yeşil alan kazandırıldığını ve 2021 yılında ihalesi yapılarak temeli atılması hedeflenen 10’dan fazla yeşil alan daha olduğunun bilgisini verdi. En dikkat çeken yeşil alan projesi ise Ankapark’ın işletmesi ihalesi alınırsa entegre edileceği 900.000 m2’lik AOÇ Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı oldu.

2020’DE YAPILAN YEŞİL ALANLAR

2020 Yılında Başkent’e yapılan yeşil alanları Başkan Yavaş Şöyle sıraladı,

**30 Ağustos Zafer Parkı

*Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı

*Elmadağ İspetaşa Parkı

*TOKİ Turkuaz Parkı Yenileme Projesi

*İncek Şulet Çet Parkı

*Şeker Mahallesi Ayaş Yolu Parkı

*Emek AŞTİ Karşısı Park

*65 Yeni Refüj Yanbant Düzenlemesi

2021’DE İHALESİ YAPILACAK YEŞİL ALAN PROJELERİ

Başkent’te bu yıl içerisinde tamamı ihaleye çıkarak çalışmalarına en kısa sürede başlanması beklenen yeşil alan projeleri ise şöyle :

*Dikmen 4 etap rekreasyon alanı /Çankaya

*Angorapark /Çankaya

*Göksu Parkı İkinci Etap Projesi/Etimesgut

*KentKoop Mahallesi/ Batıkent

*Karaköy Rekreasyon Alanı/ Altındağ

*Kaykay Parkı /Çankaya

*Cemre Parkı Karşısı Yeni Park Alanı/ Yenimahalle

*Lavanta Bahçesi/ Çankaya

*Gazi Park / Etimesgut

*Yükseltepe Rekreasyon Alanı/ Keçiören

YENİ HAYVANAT BAHÇESİ VE YEŞİL ALAN

Başkan Yavaş, evcil hayvanların bulunacağı 900.000 m2’lik Başkent’in yeni hayvanat bahçesi projesi hakkında şu bilgilere yer verdi:

“AOÇ Doğal Yaşam Ve Atatürk Çocukları Parkı(Hayvanat Bahçesi) tamamlandığında Ankara’nın en prestijli projelerinden birisi olacak. Evcil hayvanlar burada olacak ancak yırtıcı hayvanların hepsi dijital bir şekilde bulunarak dünyaya örnek bir hayvanat bahçesi olacak. Ankapark’ın işletmesi alınırsa o alana entegre edilecek. İçerisinde macera parkurları, çiçek üretim birimleri, meslek atölyeleri olacak. Etkinlik alanı, kaykay ve paten pisti, çizgi film kahramanları köyü, müzeleri planetaryum, restoranlar, bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve açık spor tesisleri olacak. Ayrıca Ankara çayının alanını da rekreasyon alanı olarak hazırlamayı planlıyoruz.”

TÜM REFÜJLERE KURU PEYSAJ

Su tasarrufunu sağlamak için yapılan eleştirilere rağmen kuru peyzaj çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Yavaş, “Kuru peyzaj uygulaması. İsteyen arkadaşlar eleştirebilir. Dünya susuzluğa giderken fazla su tüketen bitkilerden vazgeçiyor, ithal bitki almıyoruz. Kuru peyzaj uygulaması tüm refüjlerde yapacağız bundan sonra” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA