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Mu virüsü nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? İlk olarak nerede görülmüştür?

Delta virüsünün ardından dünyada görülen koronavirüsün farklı bir versiyonu olan mu varyantının ne olduğunu nasıl bulaştığını ve belirtilerini sizler için haber içeriğimizde derledik…
Mu virüsü nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? İlk olarak nerede görülmüştür?

MU VARYANTI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER;

MU VİRÜSÜ NEDİR?

DSÖ tarafından belirlenen beş varyanttan biri olarak listelenen Mu varyantı, özel izlenme radarına girse de, endişe verici varyantlar olarak adlandırılmaktadır. SARS-CoV-2 virüsünün Delta veya Alfa varyant suçlarından daha az potansiyel bir sorun olarak görülmektedir.

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İLK OLARAK NEREDE GÖRÜLMÜŞTÜR?

İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edilen ve farklı yerlerde de görülen Mu varyantı Güney Amerika'da ve Avrupa'da da büyük salgınlara sebep olmuştur.Mu varyantının küresel olarak yayılma hızı yavaş olsa da Kolombiya ve Ekvador'da yayılma hızı artmaktadır.

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MU VARYANTI BELİRTİLERİ NEDİR?

Koronavirüsün farklı bir versiyonu olanMu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermektedir. 

1-Nefes darlığı,

2-Balgamlı öksürük,

3-Boğaz ağrısı,

4-Kas ve eklem ağrıları,

5-Mide bulantısı veya kusma,

6-İştahsızlık,

7-Burun akıntısı, 

8-Baş ağrısı,

9-Ağır solunum yetmezliği,

10-Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilmektedir.


 

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