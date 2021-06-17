Muhtarlarımız Daha Çok Çalışmalı

Ankara'da Belediye Başkanı ve Muhtarların arasında oluşan ilişkinin çok kuvvetli olması gerekiyor.

Çünkü, mahallelerimizde meydana gelen sorunların üstesinden gelebilecek tek kişi muhtarlarımız.

Güvenip iş yapar dediğimiz için, güvenoyumuzu alan muhtarlarımızın, Belediye ile arasının gerçekten iyi olması gerekiyor.

Çöp sorunları, sokak aydınlatmaları, kaldırım taşları, sokak tabelaları ve mahalle aralarında yer alan parklar gibi pek çok sorun çözülmeyi bekliyor.

Vatandaş olarak bizler, Belediye Başkanı ile doğrudan bir görüşme gerçekleştiremiyorsak bile, en azından muhtarlarımız bizlerin yani hepimizin sorunları için çalışmalı.

Korona virüs kapsamında unutulmuş olsa bile; Belediye Başkanı ve muhtarlar görüşmesi mutlaka yapılmalı.

Yüzyüze gerçekleştirilemeyen görüşmeler, online olarak yapılsa bile, bugün pek çok sorunun önüne geçmiş olabileceğimizi düşünüyorum.

Belediye Başkanı ve muhtarlar görüşmesi yanı sıra, muhtarlar ve vatandaşlar arası görüşmelerde mutlaka yapılmalı.

En azından bu toplantılarda masaya konulan sorunlar; bir veya iki kişinin değil, mahallenin sorunu olarak göze çarpar ve iyileştirilmesi hızlandırılır.

Benim vatandaşlardan tek isteğim; sorunların dile getirilmesi.

Örnek verecek olursam; Sincan Atatürk Mahallesi'nde yer alan Sincan 100.Yıl İlkokulu inşaatı hemen hemen bitmiş sayılır.

Ancak, Karaşükrü Mezarlığı'nın Tandoğan Mahallesi'ne giden yol üzerinde sağ tarafta yer alan kaldırımın taşları bir yıldır aynı şekilde duruyor.

Yağmur yağdığında çamurdan geçilmeyen kaldırım; tüm mahalleyi mağdur ediyor. İşte olay burada kopuyor.

Vatandaş nasılsa yaparlar demeyecek, muhtarıma veya Belediye Başkanıma ileteyim de sorunumuz çözülsün diyecek.

Ankara halkı olarak, hepimizin görevi; şehrimizin, mahallemizin ve en önemlisi sokağımızın sorunlarını dile getirmek.

Daha düzenli ve daha yaşanılır bir hayat için bu hepimizin görevi...

