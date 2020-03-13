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Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaşın biyografisi…

Oytun Erbaş kimdir? Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletindeki "Experimental Medicine ve Gebze- Kocaeli & Tubitak Teknoloji Geliştirme bölgesindeki "Deneysel Tip" ilaç ARGE Laboratuvarlarının kurucusudur.
Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaşın biyografisi…

 

Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi…

 Oytun Erbaş 15 Kasım 1978 tarihinde İzmir, Ödemiş'te Bülent Oytun Erbaş ve Nezahat Erbaş çiftinin oğlu olarak doğmuştur Ödemiş istiklal ilkokulunu, Ödemiş ortaokulunu ve Ödemiş lisesini bitirdi. Ege Üniversitesi Tip Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi…

 Oytun Erbaş, Ege Üniversitesinde Radyoloji ve Fizyoloji Ana bilim dallarında Araştırma olarak çalıştı. Görevlisi Esas uzmanlık alanı ilaç AR-GE çalışmaları olup sinirbilim biyolojik psikoloji fizyoloji fizyopatoloji ve alanlarıyla da yakından ilgilidir Oytun Erbaş üniversitesi Ege Üniversitesi,

Oytun Erbaş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilim Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve Deneysel Tip ve ARGE Merkez Müdürlüğü Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerinde bulunmuştur. Bu fakültelerde Fizyopatoloji Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama, Fizyoloji ve Sinirbilim dersleri vermiştir

Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi…

Oytun Erbaş İstanbul Bilim Üniversitesinde Doç. Dr. olup Florence Nightingale İstanbul Hastaneleri ARGE koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Oytun Erbaş yaptığı deneysel çalışmalarda, Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında "Politzer Ödülü (2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinden “Jacques Duparc Ödülü”(2013) almıştır. Oytun Erbaş ayrıca ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır. Uluslararası indesklerde SCI ve SCIEJ dizinlenen dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi…

İlgi ve Tedavi Alanları çalışma alanları enformasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi diyabetik nöropatide nöroproteklif ilaç denemeleridir.

Oytun Erbaş çok iyi dercede İngilizce de bilmektedir.

Oytun Erbaş ayrıca ABD Illinois eyaletindeki “EXPREİMENTAL Medicine” ve Gebze Kocaeli ve TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme bölgesinde “ Deneysel Tıp” ilaç ARGE Laboratuvarlarının kurucusudur.

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