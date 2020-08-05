“psikolojik destek hattı” ile desteğe devam

Kahramankazan Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan “psikolojik destek hattı” hizmet vermeye devam ediyor. Destek hattı ile koronavirüse bağlı kaygı ve stres yaşayan bireylere psikolojik destek sağlanıyor.

Kahramankazan Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan psikolojik destek hattı, hizmet vermeye devam ediyor. Psikolojik destek hattı ile koronavirüse bağlı kaygı ve stres yaşayan çeşitli yaş gruplarındaki bireylerin sorunları alanında uzman görevlilerce çözüme kavuşturuluyor.

TAVSİYE VE ÖNERİLERDE BULUNULUYOR

Vatandaşlarla sesli ya da görüntülü görüşen uzman psikologlar tavsiye ve önerilerde bulunuluyor. İlçe halkı hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında 0312 814 30 31 numaralı telefonu arayarak söz konusu hatta ulaşabiliyor.

UZMAN PSİKOLOGLAR DESTEK VERİYOR

Hattı arayan vatandaşlar pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alıyor. Hat ile kişisel izolasyona uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amaçlanıyor. Hattı arayan vatandaşlara belediyenin uzman psikologları destek veriyor.

“BİR TELEFON KADAR YAKIN”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu zorlu süreçte vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Vatandaşlarımıza ihtiyaç duymaları halinde online psikolojik destek hizmeti sunmak için bu hattın hayata geçirdik. Hattı arayan vatandaşlarımıza psikolog arkadaşlarımız yardım ediyor. Psikologlarımız size bir telefon kadar yakın” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA