Pursaklar’da köpeklerin saldırısına uğrayan Enes Koca’ya yaşadığı travmadan dolayı psikolojik destek veriliyor

Pursaklar'da sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Enes Koca’ya, yaralarının kapanması için cerrahi müdahalede bulunulurken, bir yandan da yaşadığı travmadan kurtulabilmesi için psikolojik destek veriliyor.

Pursaklar'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde okuldan eve dönüş yolunda 8-10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Enes Koca'nın tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 'Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakımı'nda devam ediyor. 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Enes'in köpek ısırıkları sonucu kafası dahil vücudunun birçok yerinde açık yaraların oluştuğu, bazı kemiklerinin ise kırıldığı bildirildi.

YARALARA CERRAHİ MÜDAHALE

Hayati tehlikeyi atlatan, ancak yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Enes'in vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıklarına bağlı oluşan yaralar için cerrahi müdahalede bulunulduğu ve cerrahi işlemlerin devam edeceği öğrenildi. Olay anında çok korkan Enes'e bir yandan da yaşadığı travmadan kurtulabilmesi için uzmanlarca psikolojik destek verilmeye başlandığı kaydedildi. Hastane yönetimi ve hastane çalışanlarının Enes'in sağlık durumuyla ilgili yakından ilgilendiği öğrenildi.

AMCASI ENES'İ YARALI BULDUĞU ANI ANLATTI

Olay yerinde Enes’i yaralı halde bulan amcası Ali Osman Koca, o korkunç anlara ilişkin şunları söylemişti: “Kardeşim beni aradı. Enes'in okuldan geri dönmediğini söyledi. Ben de çocuğa bakmak için aşağıya indim. Annesi köpeklerin tarlada çocuğu kovaladığını söyledi. Sonra tarlaya doğru gittim. Bir baktım 8 veya 10 tane köpek vardı. Çantası ilerideydi. Önce çocuğu görmemiştim. Sonra çocuğa yaklaştım. Çırılçıplak yerde yatar vaziyette, her tarafını köpekler parçalamış şekilde çocuğu hastaneye götürdük. Ben çocuğun yanına gittiğimde köpekler yanındaydı. Çocuğun durumu çok kötü. 2 veya 3 ay hastane süreci var. Çocuk şu an yoğun bakımda. Kafatası komple kazınmış. Çocuğun kafası komple paramparça. Baldırlarında kasları gözüküyor. Etleri gitmiş. Köpekler çocuğu resmen parçalamışlar. Çocuk yüzüstü yattığından dolayı yüzü hariç komple parçalamışlar."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA