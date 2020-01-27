Siteler'den Elazığ'a yardım

Siteler, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu. Mobilyacılar Odası’nın başlattığı yardım kampanyasına çok sayıda esnaf destek verdi. Yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri Elazığ’a gönderildi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Siteler esnafı da Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Mobilyacılar Lakeciler ve Esnaf Sanatkarlar Odası’nın başlattığı yardım kampanyasına bölge esnafı kayıtsız kalmadı. Esnafların destekleriyle Oda binasında çok sayıda ısıtıcı, battaniye, yastık, yorgan ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemeleri toplandı. Yardım kampanyası kapsamında tutanakla alınan ihtiyaç malzemeleri, Altındağ Kaymakamlığı’na ait TIR’a yüklenerek dün akşam saatlerinde Elazığ’a gönderildi.

ESNAFIMIZ HASSASİYETİNİ GÖSTERDİ

Mobilyacılar Lakeciler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, başlattıkları yardım kampanyasına esnafın kısa sürede büyük bir destek verdiğini belirterek, "Elazığ’daki deprem ile yüreklerimiz burkuldu. Siteler esnafı olarak Türkiye genelinde olduğu gibi ‘bizim de bu çorbada tuzumuz olsun’ dedik ve yardım kampanyası başlattık. Ankara Valiliğinin koordinasyonu, Altındağ Kaymakamlığı ve Altındağ Belediyesi’nin aracılığı ile topladığımız yardımları deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere gönderdik. Esnafımız her konuda olduğu gibi bugün de hassasiyetini gösterdi." dedi.

Ramazan SAYGILI//İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com