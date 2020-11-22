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Sıvı yağ cep yakıyor

Sıvı ayçiçek yağına son aylarda üst üste gelen zamlar dar gelirli vatandaşın belini büküyor. Geçtiğimiz birkaç aya kadar 35-40 TL arasında satılan 5 litrelik sıvı yağ fiyatları, toptan fiyatına perakende satan gross marketlerde dahi 60 lirayı aştı.
Sıvı yağ cep yakıyor

Temel gıda ürünlerine son aylarda yapılan fahiş zamlar, dar gelirli vatandaşın belini büküyor. Döviz kurunun yükselmesini fırsat bilenler, çoğu gıda ürününe zam üstüne zam yaptı. Geliri değişmeyen vatandaşlar ise etiketlerdeki haksız artışa tepkili!

20201119_163506.jpgFİYATI 70 LİRAYA YAKLASTI
Son aylarda en dikkat çekici zamlardan biri mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olan sıvı ayçiçek yağ reyonlarında görüldü. Geçtiğimiz birkaç aya kadar 35-40 TL arasında satılan 5 litrelik sıvı yağlar, 60 lirayı aştı. 18 litrelik sıvı yağları ise çoğu markette 200 TL'yi geçti. Yenimahalle Gimat'taki toptan fiyatına perakende satan gross marketlerde "indirimli" satılan sıvıyağların etiketleri dahi tüketicinin başını döndürüyor. Normal marketlerde ve internet üzerinden ise 5 litrelik sıvı yağ fiyatları 70 TL'ye yaklaştı.

VATANDAŞ TEPKİLİ
Vatandaşlar senenin başından itibaren neredeyse iki katı zamlanan sıvı yağdaki artışa yetkililerin müdahale etmesini istiyor. Gazetemize konuşan Nizam Karagöl adındaki bir vatandaş, gıda ürünlerine üst üste gelen zamlara tepki göstererek, "Son birkaç ayda marketlerdeki fiyatlar neredeyse 2 katına kadar çıktı. Hele ki sıvı yağ fiyatları uçtu gidiyor. Mutfakta sıkça kullandığımız gıda ürünlerine üst üste gelen zamlar biz gibi orta direğin belini büküyor. Alıp almamakta kararsız kalıyoruz ancak mecbur almak zorundayız. Çünkü her yemek yağ ile yapılıyor. Hükümetimizden ve yetkililerden istediğimiz bu zamların geri çektirilmesi. Döviz artınca zam yapılıyor, ancak düşünce kimse fiyatları geri çekmiyor" dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA

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