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Su Kesintisi 4 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 4 Nisan 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 4 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 4 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 4 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 4 Nisan 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

4 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.04.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 4.04.2020 15:00:00
Detay: İŞÇİBLOKLARI MAHALLESİ 1505. CADDE'DE MEYDANA GELEN Q300 LÜK ÇELİK BORU HASARINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR BİLGİNİZE.
Etkilenen Yerler: İŞÇİBLOKLARI MAHALLESİ 1505 CADDE, 1505/1 CADDE 1495.CADDE 1489.CADDE HASAN CELAL GÜZEL CADDESİ ( ESKİ 1427 CADDE) ADRESLERİ VE YAKIN ÇEVRELERİ SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR BİLGİNİZE.

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.04.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 4.04.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ BASRİ MAHALLESİ İÇME SUYU DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAŞANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: BASRİ MAHALLESİ

 

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