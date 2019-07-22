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Ulus Hali'nde meyve fiyatları uygun

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi meyvelerin fiyatları Ulus Hali'nde 3 ila 5 lira arasında değişiyor. Vatandaş ise bu durumdan gayet memnun.
Ulus Hali'nde meyve fiyatları uygun

Yaz aylarında sıcaklarla beraber meyve sofralardaki yerini her zamankinden daha fazla alıyor. Hafif ve sulu olması aynı zamanda vitamin yönünden zenginliği buna en büyük sebep. Biz de Ulus Hali'nde sizin için meyve fiyatlarının nabzını tuttuk. Ortalama meyvenin fiyatları 3 ila 8 lira arasında değişirken Napolyon kiraz 5, gevrek tatlı siyah üzüm 5, büyük etli erik ise kilosu 3 liradan satılıyor.

meyve-fiyatlari,-ulus-hali,-aydin-inciri,-napolyon-kiraz,-erik,-siyah-uzum,-kavun,-karpuz,-taze-findik,-malatya-darende-kayisisi,-kirazin-kilosu,-sekerpare-kayisi,,,.jpg

VATANDAŞ FİYATLARDAN MEMNUN

Meyve fiyatlarının nadiren 3, 5 liralarda değişmesine en çok da vatandaş memnun oluyor. Pazarda gazetemize konuşan vatandaşlar, "Yazın en çok meyve tüketiyoruz. Üzümsüz sofraya oturulmuyor. Karpuzsuz oturulmuyor. Sıcak ağır yemekler çok tercih edilmiyor. Günü meyveyle bile geçiştirdiğimiz oluyor. Ulus Hali'nde fiyatlardan memnunuz. Marketler 1, 2 lira daha pahalı olabiliyor ve aynı kaliteyi bulamıyorsunuz. Fiyatlar gayet uygun. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyoruz. Kirazın 5 lira olması, karpuzun 1 liralarda olması güzel bir gelişme. Umarız bu uygun fiyatlar diğer ürünlere de yansır" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. 

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EN PAHALI MEYVE TAZE FINDIK VE AYDIN İNCİRİ

Genelde 3 ila 8 lira arasında değişen meyve fiyatlarında, başı kilosu 10 lirayla Aydın inciri ve 12 lirayla taze fındık çekiyor. Yaz sofralarının vazgeçilmezi kavun karpuz ise 90 kuruş ile 1,20 lira arasında oynuyor. İlk çıktığında fiyatı her yıl gündem olan erik ise 3 liradan satılırken doktorların bağırsak dostu olarak tavsiye ettiği kirazın kilosu da 5 lira. Yazın en çok tüketilen ikililerden üzüm ekmek ya da elma ekmek sevenler için elmanın fiyatı 3.5 liradan, üzümün fiyatı ise 3 ila 5 lira arasında satılıyor. Dünyaca ünlü Malatya Darende kayısısı ise 8 liradan satılırken şekerpare kayısı 6 liradan alıcı buluyor.
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Erkal ERDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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