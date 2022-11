AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan Türkiye Yüzyılı toplantısı

AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı tarafından “Türkiye Yüzyılı” konulu istişare toplantısı yapıldı. İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Birlik ve beraberliğimiz sayesinde Türkiye artık sözünü dünyada da dinleten bir ülkedir” dedi.

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı istişare toplantısı partililerden yoğun ilgi gördü. Partililerin yoğun katılımı ile başlayan istişare toplantısında yaklaşan 2023 seçimleri ve parti içi birlik beraberlik konuşuldu. Mamak AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl tarafından düzenlenen istişare toplantısına AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yıllarca tecrübeleri ile Mamak’a değer katan Eski Belediye Başkanı Gazi Şahin, eski ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

“TÜRKİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK”

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Yeni Yüzyılı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla seçim çalışmalarına başladıklarını ve teşkilatın bir bütün olarak özverili çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi. Sarıgöl, “Mamak’ımızı sevmek demek her rengiyle, her hanesiyle, her dokusuyla, her kültürüyle tüm insanlığı sevmek demektir. Bu kadar sevgili bir ilçeye ve vatandaşlarımıza hizmet etmekte o derece meşakkatli ve o derece şerefli bir iştir. Birliğimiz sayesinde Türkiye artık sözünü dünyada da dinleten bir ülkedir. Biz 2023’te sadece millet ittifakını değil Türkiye’ye yapılan ekonomik saldırıları, diz çöktürme hayalleri olanları, Avrupa’sından Amerika’sına tüm küresel güçlere karşı bir seçim kazanmış olacağız. Bu anlamda 2023 tam bağımsız bir Türkiye için bir dönüm noktası olacaktır” şeklinde konuştu.



“GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA İLERLEYECEĞİZ”

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Sarıgöl, “Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, her alanda hedeflerine doğru ilerlemesi için gece gündüz çalışmalıyız. Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle durmak yok yola devam diyerek mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim davamızda kırılmak, darılmak olmaz. Bizler birbirimizi Allah için seviyoruz ve sevmeye devam edeceğiz. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Eski-yeni ayrımı yapmadan büyük ve güçlü Türkiye yolunda omuz omuza verip yeniden büyük bir mücadeleyi başlatacağız. Bu saatten itibaren liderimizin işaretiyle inşallah 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimle birlikte kolları sıvayarak sahaya güçlü bir şekilde inmemiz gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum” sözleriyle teşkilatına seslendi.

“MEMLEKET İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMALIYIZ”

“Hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı görüyorum” diyen Sarıgöl, “Son yıllarda yaşadığımız çeşitli badireleri sizlerin her daim bize olan inancıyla birlikte atlattık. Bizler kökü mazide olan atileriz. Bizler 21 yıldır attığımız her adımda Türkiye’ye güvenmeyen, husumet duyan kesimlere karşı hiçbir çalışmamızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. 2023 seçimlerini zaferle neticelendirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Vatandaşlarımızın 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanacağız. Bizim işimizin aslı yaraları sarmak, sevinçleri paylaşmak, içten bir merhaba diyebilmektir. Hangi konuda olursa olsun istişare etmenin önemini kavrıyoruz. Davamızın kıymetli 21.yılında siyaset yolculuğumuzun her döneminde istişare etmenin önemi ve niyetindeyiz. Bugüne kadar yolumuzu, yol haritamızı hep istişare ederek ve sizlerden gelen akılların rehberliğinde belirledik. 2023 hedeflerimizle gerçekleşecek olan Türkiye yüzyılında daha refah bir Mamak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“BANA GÖREV VERİN ÇALIŞIYIM”

Yılların tecrübesiyle Mamak’a uzun yıllar hizmette bulunan eski belediye başkanı Gazi Şahin tecrübelerine dayanarak bizlere görev verin sokak sokak ev ev gezelim vatandaşlarımıza kendimizi anlatalım sözleriyle Mamak için gece gündüz çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Şahin, “Bu toplantılar sizlerin öncülüğünde çok güzel bir şekilde devam ediyor. Hedef 2023. Ben görüyorum ki bu seçim çok farklı. Net. Çünkü bu sefer herhangi bir siyasal partinin seçimini görmüyorum ben. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı bir dünya siyasi parti bir araya gelip bir masa kurup ne yapacaklarına veya ne yapmayacaklarına karar vermek için toplanmazlardı. Bu sefer onlar nevi şahsına münhasır a parti, b parti, c parti seçimi gözükmüyor. Bu sefer hedef 2023 Türkiye seçimi var ve biz yaşamakla gurur duyduğumuz şanlı bayrağın altında gururla, onurla yaşamaktan keyif aldığımız Türkiye’mizin seçiminde de tarafımız Türkiye’den yana olacaktır” dedi.

“TÜRKİYE’MİZİN SEVDALISIYIZ”

Tavrımız Türkiye’den yanadır diyerek her zaman göreve açık olduğunu söyleyen Şahin, “Her birimiz AK Partinin şu anda yönetim kurulu olmayabiliriz. Bu topluma emeği olan canını, kanını, malını seve seve vermeye hazır birçok insan var aramızda. Bu seçim Türkiye seçeneğiyse başka seçimimiz var mı? Adayı beğenmedik, bu böyle dedi, şu şöyle dedi gibi laflar edecek lüksümüz yok. Bir sıkıntı yaşanılırsa o zaman feryat ederiz de sesimizi duyan olmaz. Bizim önümüzde Türkiye’mizin istikbali geleceği var. Küçük düşünerek hareket edemeyiz. Yukarıda ne yazılmışsa aşağıda o olur. Her birimiz onurlu, saygıdeğer insanlarız. Her birimiz Türkiye’mizin sevdalısıyız. Yolumuz açık olsun. Burada start verildi. Bizlere düşen fiziki olarak harekete geçmektir. Lafta kalmasın. Biz bu davada nimet yiyenlerdeniz. Gerekirse gidilmesi gereken yereler gider külfetine de katlanırız. 2023 seçimlerinin zaferle sonuçlanması temennisiyle sizleri selamlıyorum” şeklinde konuştu.

“BU VATAN BİN YILDIR BİZİM”

Toplantıda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye yüzyılı başlıyor dediği zaman diliminde bu toplantıyı yapıyoruz. Aramızda bu vatan için canını vermiş şehitlerimizin aileleri var. Onların önünde saygıyla eğiliyor ve rahmet diliyorum. Bu vatan 1000 yıldır atalarımızın her gün sabahıyla akşamıyla mücadele ettiği ve canını ortaya koyup bu8günlere getirdiği bizim için en kutsal emanettir. Bu kutsal emanete bizden öncekilerde olduğu gibi bizde aynı hassasiyetle sahip çıkma kararlılığındayız. Kıymetli cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı başlıyor dediğinde 20 yıldır ve geriye doğru bakarsak neredeyse 50 yıldır tüm partilerle beraber bugüne kadar yapılan hizmetlerin özel zamanı aslında. Başlıyor dediysek bugüne kadar yapılan birikimlerin, çalışmaların tamamıyla beraber o güvenle beraber söyleniyor bu cümle. Her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına milletine bayrağına vatanına ve devletine bağlı olarak güvendiği için söylüyor. Her birimiz bu vatanda bir işle uğraşıyoruz” dedi.

“BERABER BİR BÜTÜNÜZ”

Köse, “Her birimizin görevi farklı hepsiyle beraber biz bir bütünüz. Biz hizmet ederken 700 bini aşkın Mamak’ta yaşayan hemşerilerimize gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarımızla beraber mücadele etmeye devam ediyoruz. Türkiye yüzyılının başladığı bu günlerde bu mücadelemiz hayırlarla sonuçlansın inşallah. Bu mücadelede zafer nasip olsun inşallah. Biz bu işleri yaparken güzel Mamak’ımızın 64 hanemize hizmet ederken güzel eserlerimizle bugünlere geldik. Güzel eserlerimize yenilerini ekledik. Eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Her bir insanın gönlüne hitap eden güzel çalışmalar yapıyoruz. Görev süremiz çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla alnımız açık, başımız dik, verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzuruyla karşınızdayız. Bu da bizim için mutluluk verici. Yapacak daha çok işimiz var” şeklinde konuştu.

“KUTSAL VATANIMIZIN VAR OLMA SEÇİMİ”

“Önümüzde büyük bir seçim var. Bu seçim özel olarak kimsenin seçimi değil. Bu seçim milletin seçimi. Bu seçim kutsal vatanımızın var olma seçimi” diyen Köse 2023 seçilerinin önemine şöyle değindi; “Bu çerçevede bu bilinçle hareket ediyoruz. Gönüllerimizi, kalplerimizi bu bilinçle dolduruyoruz. Elbette bizlerde çalışırken her zaman mükemmel değiliz. Zaten insan mükemmel değildir. Mükemmel olan sadece Allah’tır. Eksiklerimiz olabilir. Fark etmeden sizleri kırmış olabiliriz. Burada olan herkesin güzel bir kalbi var biz buna inanıyoruz. Yüzleriniz gönlünüzdeki güzelliği ortaya koyuyor. Yaşanan kırgınlıkları bir kenara bırakacağız. Önümüzde gerçekten çok önemli bir sınav var aslında. Bu sınava kuvvetli bir şekilde çalışacağız. Aramızda bir sorun varsa karşılıklı bir şekilde konuşup halledebiliriz.

“İNSAN DAVAYA KÜSEMEZ”

Köse, partili küskünlere seslenerek son olarak şu cümleleri kurdu, “Bu ne sadece cumhurbaşkanımızın davası ne de buradaki herhangi bir vatandaşımızın ne de sadece benim davam. Bu milletimizin davası. İnsan davaya küsemez. Dolayısıyla hep beraber, bilinçli bir şekilde, kardeşlik ruhu içerisinde, farklı görüşlerimizle beraber, farklılıklarımızla beraber bu sınavdan zaferle çıkmayı diliyorum. İnsanların kendi aralarında küskünlükleri olabilir. Ama bu dava hepsinin ötesinde. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Bu dava hepimizden daha değerli. Bayrağımıza, vatanımıza, devletimize sağlık kalacak şekilde yakışır hizmetlerle beraber olalım.”

“AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR”

Toplantıya katılım sağlayan AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Millet Vekili Fatih Şahin ise, “Sizlerin görüşleriyle, önerileriyle, tavsiyeleriyle gelecek yüzyılda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bambaşka bir noktaya taşıyacağız. 21.yüzyılı Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı yapacağız. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. El ele vererek, gönül gönüle vererek yapacağız. Ak parti teşkilatlarının lokomotif gücü sayesinde yapacağız. Nüfusumuzun yüzde 99.5 ile, kalbi, gönlü, vatan sevgisiyle dolu bütün kardeşlerimizin el ele vermesi, gönül gönüle vermesiyle yapacağız. Bunu ancak hep birlikte taşın altına elimizi koyarsak yapabiliriz. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünni’siyle, sade vatandaşından cumhurbaşkanına kadar hep birlikte hedef birliği içerisinde olarak gerçekleştirebiliriz. Bu hedeflerimize ancak hep birlikte ulaşabiliriz. Bu farklılıklarımızı, bu zenginliklerimizi, zaman içerisinde yıllar boyunca bize bir kavga bedeli olarak dayatmaya çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Bunun acı bedellerini bu topraklar ödedi. Alevi’yi Sünni’ye, sağcıyı solcuya, Türkü Kürde, Müslümanı gayrımüslime düşman etmeye, kırdırmaya çalıştılar. Ancak biz birlikte olursak güçlenebiliriz dedik ve 86 milyonun partisi olarak 7 bölgede 81 vilayette siyaset yapabilen bir parti olarak yola çıktık. Ak parti milletin partisidir” dedi.

Faruk Gökyurt/İLKSAYFA-