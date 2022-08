Allah'a İman 

Yüce Allah'a iman esas itibarı ile onun yüceliğini ve benzersiz olduğunu kulluğa layık olanın sadece o olduğunu kalpten onaylamaktır. Tasdikin makamı kalptir bunun için Allah resulü kim kalbi ile tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammedin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah onu Cehenneme haram kılar buyurarak Allah'a imanın kalbi boyutuna dikkat çekmiş ebedi mutluluğa ancak imanın kalpte yerleşmesi ile erişilebileceğine işaret etmiştir. Yüce Allah ta imanın kalbine nufuz etmediği kimselerden bahsederken siz iman etmediniz henüz iman kalplerinize girmedi buyurarak bu gerçeği ifade etmiştir. Diğer taraftan Hz Peygamber (S.A.V) bir kimsenin gerçek anlamda iman etmesi kadar imanın tadını alabilmesi de gönülden iman etmiş olmasına bağlamış ve şöyle buyurmuştur, şu üç haslet kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak kısacası sevgili Peygamberimiz imanın kalbi boyutuna işaret etmiş gerçek ve mükemmel imanın ancak Allah'ı her şeyden çok sevmekle mümkün olabileceğini söylemiştir. Bu bağlamda Yüce Allah'tan imanın kalp ile tasdikten sonraki boyutu dil ile ikrardır. Sevgili Peygamberimiz imanın boyutunu dikkat çekmiş ve bu konuda insanları her daim uyarmıştır.

Allah Resulü her fırsatta müminlerin Allah'a iman şuurunun taze tutmalarını arzulamış Allah'a imanın özünü oluşturan tevhid zikirlerini dillerinden düşürmemelerini vird edinmelerini tavsiye etmiştir. İman hadisleri incelendiğinde Allah'a imanın üçüncü boyutunun imanın gereği ile amel etmek olduğu görülecektir. Allah inancının gönüllerde kök salabilmesi için ve hayatın her alanında yansıyabilmesi onun geregince yaşanılmasına bağlıdır, Allah'a iman sadece zaatında isimlerine sıfatlarında ve fiillerinde Allah'ı bir ve tek kabul etmekte buna gönülden inanmaktan ve inancını açıkça dile getirmekten ibaret değildir.

Hiç şüphesiz Allah'a iman hayatın ferdi, içtimai, ahlaki, insani ve ilmi bütün yönleri arasında bir bağ vardır. İmanın şubelerini anlatan hadisler bu hakikati işaret etmektedir. Allah'a iman kişinin dünyada yaratılış gayesine uygun bir yaşantı sürmesi gerekir. Ahirette rahmanın rahmetine ulaştırır kalp ile tasdik dil ile ikrar geregince amel etmek bizim kulluk görevlerimizdir. Bundan dolayı Allah Resulü kim Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammedin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman ederse o kişi için cennetin sekiz kapısı açılır, onların hangisinden dilerse ondan girer buyrulmuştur bizlerde cennetin kapılarından girebilmek dileği ile Selam ve Dua ile.