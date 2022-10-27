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Altındağ Hacettepe Mahallesi Öz Sokak’ın yol ve kaldırımları acil bakım bekliyor

Ankara evleri ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Hamamarkası Hacettepe bölgesinde bazı ara sokak ve merdivenlerin bakımsız hali tepki çekiyor. Gelip geçenler yürümekte zorlanırken, bölge sakinleri “turizmin kalbine yakışmıyor" diyor.
Altındağ Hacettepe Mahallesi Öz Sokak’ın yol ve kaldırımları acil bakım bekliyor

Başkent’in en çok turist çeken bölgeleri arasında yer alan tarihi Hamamönü ve Hamamarkası bazı yolların bakımsız olmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hamamarkası’nda bulunan Hacettepe Mahallesi Öz Sokak’ta yürüyüş yolu olarak kullanılan merdivenlerin kullanılmaz hale gelmesi vatandaşlardan tepki topluyor. Başkent’in tarihi ve turistik bölgeleri arasında yer alan bu yerde bozuk olan yolların onarılmasını isteyen bölge sakinleri, sorumluluğun Altındağ Belediyesi’nde olduğunu belirterek, göreve çağırıyor. Gün içerisinde yüzlerce turistin bölgeyi ziyaret ettiğine işaret eden vatandaşlar, bölgenin bakımsız bırakılmamasını istiyor. 

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 BÜTÜN İHTİŞAMINI KAYBEDİYOR 

Başkent’in en çok ziyaret edilen yerler arasında ilk sıralarda olan tarihi Hamamönü bölgesi, eşsiz havasıyla sadece başkent halkını değil birçok turistide kendisine hayran bırakıyor. Tarihi Ankara evleriyle meşhur olan bölgeye vatandaşlar en çok fotoğraf çekmek için geliyor. Bölgenin tarihi bir dokusu olduğuna işaret vatandaşlar Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi'nde yer Öz Sokak’ta bulunan yolun kullanılamaz hale geldiğini, buranın tüm ihtişamını alıp götürdüğünü söylerken bozuk olan yolların bir an önce onarılmasını istiyor.

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 ALTINDAĞ BELEDİYESİ’Nİ GÖREVE DAVET 

Hamamarkası’nda yer alan Öz Sokak’ta objektiflerimize yansıyan kareler, yolda döşeli olan Arnavut kaldırımlarının birçoğunun yerinden çıktığını gözler önüne seriyor. Oldukça bakımsız görünen bu yol ve kaldırım halkı yürümekte zorlarken, yağışlı havalarda yolun çamurla kaplandığını belirten bölge sakinleri Altındağ Belediyesi’ni göreve çağırıyor.

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 BİR AN ÖNCE BAKIMA ALINMALI 

Gazetemize konuşan bölge sakinleri, şunları söylediler: “Burası turistik bir yer. Hem Hamamönü hem de Hamamarkası her gün binlerce turisti ağırlıyor. Bu sokak en sevilen sokaklardan bir tanesi. Bu yolda birçok kişi geçerken fotoğraf çekiliyordu. Yukarıya doğru boylu boyunca uzanan merdivenler burayı güzelleştiriyordu. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor.  Burada galiba şiddetli yağış nedeniyle kaldırımlar aşındı ve bozuldu. Her yer taş. Bizler bile işletmemize yürürken zorlanıyoruz. Hele yağışlı havalarda burası komple çamur oluyor. Altındağ Belediye’sinin buradan taşınıyor olması buradaki çalışmaları aksatıyor mu? Ayrıca sadece burası da değil bakım bekleyen. Bir an önce hem eski belediye binasının yakınında olan yerler hem de Hamamönü ve Hamamarkası’nda bulunan yerler düzenlemeli. Bizler mağdur edilmek istemiyoruz. Bu gibi olaylar bölgenin tarihi dokusuna zarar veriyor. Bizim isteğimiz ilgili belediyenin bu konuda hassas olması ve bakım ve onarımları aksatmaması.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

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