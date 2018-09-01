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Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 5 Ekim 2022 Ankara doğalgaz fiyatı

Doğalgaza gelen zamların ardından Ankara'da Başkent Doğalgaz'ın yeni fiyatları merak ediliyor. Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? 100 TL'ye ne kadar doğalgaz ediyor? İşte Ankara'daki güncel doğalgaz fiyatları..
Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 5 Ekim 2022 Ankara doğalgaz fiyatı

Kışın yaklaşması havaların soğumasıyla d​​​oğalgaza gelen zamların ardından Ankara'da Başkent Doğalgaz'ın yeni fiyatları merak ediliyor. Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? 100 TL'ye ne kadar doğalgaz ediyor? İşte Ankara'daki güncel doğalgaz fiyatları..

1 EYLÜL 2022 Doğalgaz zammı! Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar?

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İşte doğalgazın yeni zamlı fiyatı.. Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar

Ankara'nın doğalgaz dağıtım firması olan Başkentgaz resmi internet sitesinden güncel doğalgaz birim fiyatlarını paylaşıyor ancak sitedeki veriler vatandaşın anlayacağı şekilde olmuyor. 

Başkentliler doğalgazın metre küp fiyatı ne şeklindeki sorusuna net cevap arıyor ama bu cevabı Başkentgaz'ın sitesinde bulamıyor. 

Bu sorunun cevabı en net şekilde Başkentgaz KİOSK'larından doğalgaz satın alındığında görülüyor.

Başkentgaz KİOSK'ları kullanıldığında Ankara'da en güncel doğalgaz fiyatının ne olduğu açık şekilde anlaşılıyor.

İşte bir örnek:

ankara-dogalgaz-metre-kup-fiyati.jpg25 Eylül 2022 tarihinde Keçiören'de bir KİOSK'tan doğalgaz alımı işleminin dokümanında, Ankara'da 1 metre küp doğalgazın 10 TL'nin üzerinde olduğu anlaşılıyor.

Yandaki güncel Başkentgaz doğalgaz makbuzunda, vatandaş 1800 TL'lik doğalgaz satın almış.

Makbuzda 1800 TL'ye alınan gaz miktarı 155.085 metre küp gözüküyor.

1800 TL'den 5 TL KİOSK ücreti kesilmiş, 1795 TL'lik doğalgaz satımı gerçekleşmiş.

Bu durumda, 1795 TL'yi 155.085 metre küpe böldüğümüzde 11.57 çıkıyor.

Bu da bize 25 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Ankara'da doğalgaz metre küp fiyatının 11 TL 57 kuruş olduğunu gösteriyor. 

Başkent Başkentgaz KİOSK'larından alınan bir başka doğalgaza dair makbuzda da 395 TL'ye 40.7 metre küp doğalgaz yüklendiği görülüyor. 

1 Eylül 2022 Doğalgaz Zammı?

BOTAŞ , konutlarda kullanılan doğalgaza 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere 20,4 zam yaptı.

Ankara'da doğalgazın m3 fiyatı son zamlarla beraber normal abone için 5,70 liraya yükselmiş oldu.

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