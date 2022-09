Ankara'da servis zammını veliler çok bulurken, şoförler "kurtarmıyor" dedi

Ankara’da okul servis ücretlerine yapılan zammı veliler çok yüksek bulurken, şoförler “çok az, kurtarmıyor” şeklinde değerlendirdi. Serkop Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbrahim Seyfi, “Benzine mazota gelen zamlar ortada. Kurtarmıyor" dedi.

Ankara ’da okul servis ücretleri ne yapılan zammı veliler çok yüksek bulurken, şoförler “çok az, kurtarmıyor” şeklinde değerlendirdi. Serkop Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Seyfi, “Benzine mazota gelen zamlar ortada. Kurtarmıyor" dedi.

Serkop Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Eski Başkanı Halil İbrahim Seyfi, servis fiyatlarına yapılan zammı gazetemize değerlendirdi.

Seyfi, “Ben bu mesleğin içinden gelen biriyim. İyisini de kötüsünü de gördüm. Gelen zam adil değil. Alacağımız paranın kimseye hayrı olmayacak. Geldiği gibi gidecek. Bu zam cebimize girmeyecek ama velilerden daha çok para çıkacak. Veli için çok zor bir durum. Bizim kafamız rahat değil. İçinden çıkılmaz bir hale geldi. Çark dönüyor ve biz çalışarak batıyoruz. Şu an biz kötünün iyisini yaşıyoruz. Bu sistemin değişmesi lazım. Kimsenin mağdur olmaması lazım” dedi.

“Ekmeğimiz bölünüyor”

Pandemiden sonra okulların kapanmasıyla toparlanamadıklarını ifade eden, 26 yıldır sektörün içerisinde olan Seyfi, sektörde yaşanan sorunları şöyle dile getirdi; “Ankara’da 7329 tane C plakalı servis aracı var. Bunun yanında 4000’e yakın C plakası olmayan, belediyeden izin alarak çalışan araçlar var. S plaka bu insanlara Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Servisçiler odamızın onayıyla 2020 yılında tanımlandı. Onlarda Ankara içerisine girdikleri zaman bizim ekmeğimiz bölünüyor. Yaklaşık olarak C, S ve korsanları da sayarsak 6000 tane ekmeğimizi bölen, bize göre usulsüz çalışan araçlar var.”

Araçları değiştirmek hayal oldu

Seyfi, “2018 yılında alınan araç fiyatları şu an %200 zamlandı belki daha fazla. 2011 model bir aracım mevcut. Araç kasalarımız eskidi. Benim bu aracı sıfırlayabilmem için bankadan çok yüksek miktarda kredi çekmem lazım. Bu krediyi de karşılayan hiçbir banka yok karşılasa da bu kazançlarla geri ödeme imkânınız yok. Arabalarımızı değiştiremeyeceğiz bu artık mümkün değil. Ankara içerisinde aracınızı maksimum 10 yaşa kadar çalıştırıyorlar. Sonra aracınızı çalıştırmıyorlar. Aracınızı değiştirmeye mecbursunuz fakat bu imkânsız bir hale geldi ” ifadelerini kullandı.

“Çalışarak batıyoruz”

Başkent genelinde servis fiyatlarına yapılan yüzde 30 oranında zammın en kısa mesafede aylık 566 Tl olduğunu söyleyen Seyfi, “En yakın mesafe üzerinden hesapladığımızda aylık alacağımız maksimum rakam 20 bin TL. Şoföründen, rehber personeline, sigortasından maaşına, araç bakım masraflarından aylık mazot fiyatlarına kadar birçok şeye para ödüyorsunuz. 20 bin kazanıyorsunuz fakat 20 bin borçlanıyorsunuz. Aldığımız paranın kimseye hayrı olmuyor. Çalışarak batıyoruz” dedi.

Çıkmaza girdi

Seyfi, “Bende bir veliyim. Asgari ücret alan bir aile gelen zamlarla her şeye yetişmesi mümkün değil. Veliler içinde bu durum çok zor. Fiyatlar fazla. Bizim açımızdan da bakarsak biz bu fiyatlara çalışarak batıyoruz. Veliler arıyorlar, fiyatları duyuyorlar, anlıyoruz sizi diyerek kapatıyorlar. Her şeye her gün zam geliyor. İçinden çıkılmaz bir hale geldi. Hem biz hem de veliler mağdur. Yapılan zammın kimseye bir faydası yok. Şu an bizim cebimize para kalmadığı gibi velilerin cebinden daha fazla para çıkacak” diye konuştu.

“Kafamız rahat değil”

Seyfi, “Biz Türkiye’nin hem bugününü hem de yarınını taşıyoruz. Trafikte bu kadar kişinin sorumluluğunu alıyorsanız kafanız rahat olacak. Gözü yolda aklı başka yerde olmayacak. Ne yazık ki bizim kafamız rahat değil. Bu yapılan zamlar ne yaramıza merhem oldu, ne de giderlerimizi karşıladı. Şu an biz kötünün iyisini yaşıyoruz” dedi.

Yapılan zam adil değil

Yapılan zam fiyatlarının adil olmadığını kaydeden Seyfi, bu zamma karşı olduğunu ifade etti. Yapılması gerekenleri ise şu cümlelerle aktararak konuşmasını noktaladı; “Bizim velilerle çarpışmamamız gerekiyor. Ben yaptığım işten para kazanmalıyım. Velinin de fazla para ödememesi lazım. Kazancım giderlerimi karşılarken bana da biraz para bırakması lazım. Sistemin değişmesi lazım. Bu gelen zam sadece esnafın çarkını döndürür. Batışını engelleyecek ama yükseltmeyecek.”

Buket Beslen\ İLKSAYFA-